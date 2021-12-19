NYT: США занижали число погибших мирных жителей в Сирии, Ираке и Афганистане

Пентагон занижал число мирных жителей, погибших при нанесении американскими военными авиаударов в Сирии, Ираке и Афганистане. Такую информацию распространила газета New York Times. Журналисты издания самостоятельно проанализировали оценки потерь, посетили более сотни мест, связанных с ударами, пообщались с местными жителями, а также с бывшими и нынешними американскими чиновниками.

Отмечается, что невозможно определить точное число жертв, "но одно можно сказать наверняка: оно намного выше, чем признал Пентагон", пишет РИА Новости. Так, согласно данным военных, в результате авиаударов, нанесенных в рамках борьбы с ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки "ИГИЛ") в Ираке и Сирии, погибли 1417 мирных жителей. Еще 188 человек с 2018 года погибли в результате воздушных операций США в Афганистане.

Однако газета настаивает, что "сотни смертей не были учтены". К примеру, лишь по 12 процентам всех авиаударов было рекомендовано проведение полноценного расследования. Также сообщения о жертвах "отклонялись", поскольку на видеокадрах не были запечатлены тела, хотя записи зачастую были слишком короткими, чтобы по ним судить. Подчеркивается, что лишь "менее чем в десяти" случаях имели место дальнейшие выплаты компенсаций с американской стороны.

Напомним, в ноябре New York Times сообщила, что военные США скрыли информацию об авиаударе в Сирии, который привел к значительным человеческим жертвам. По данным собственного расследования издания, 18 марта 2019 года американский истребитель F-15 скинул бомбу на людей, находившихся в поле близ населенного пункта Эль-Багуз. По данным газеты, тогда погибли 70 человек. В последовавших за этим событием рапортах и докладах ущерб был приуменьшен. Позднее министр обороны США Ллойд Остин приказал провести новое расследование этого авиаудара в Сирии.