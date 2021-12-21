Астрологи рекомендуют наряжать елку в день зимнего солнцестояния

День зимнего солнцестояния наступит 21 декабря в 18:59 по московскому времени. Эта дата издавна сопровождалась народными приметами и обрядами. Свои рекомендации к зимнему солнцестоянию сегодня дают астрологи.

В этом году дата 21.12.21 - особая, астрологи называют ее "зеркальной". Цифры несут хороший заряд с точки зрения нумерологии. День считается идеальным для загадывания желаний и постановки целей. Можно начинать новые проекты, исполнять давно задуманное. Дело, которое стартует 21 декабря 2021 года должен сопровождать успех.

В этот день астрологи рекомендуют наряжать елку и готовить дом к новогоднему празднику. С каждой новой игрушкой на новогоднем дереве можно мысленно формулировать желание на предстоящий год. Намерения должны быть добрыми.

Желания можно визуализировать, советуют психологи. Например, если человек мечтает о ребенке, он может повесить на елку фигурки детей или что-то из детских атрибутов. Мечты о доме может символизировать ключ, повешенный на елку или домик. Желание быть рядом с любимым человеком может воплотиться в виде сердца. Вариации новогодних желаний могут быть разными.

В день зимнего солнцестояния также стоит отдать долги или поделиться благами с ближними. Нельзя ссориться и употреблять алкоголь, предупреждают астрологи. Зимнее солнцестояние 2021 года наступает в момент сложного соединения ретроградной Венеры с Плутоном. В это время хорошо осмыслить личные и общественные отношения, быть корректными.

Астрологии указывают, что 21 декабря Солнце переходит в зодиакальный знак Козерога, где оно пробудет до 19 января. Энергия Козерога опять же связана с постановкой целей и дисциплиной.

С научной точки зрения, зимнее солнцестояние - момент, когда Солнце проходит для Северного полушария через самую южную точку эклиптики или в Южном полушарии через самую северную. Высота Солнца над горизонтом в момент зимнего солнцестояния минимальна среди верхних кульминаций Солнца для всех дней данного года. День зимнего солнцестояния - самый короткий в году, а ночь - самая длинная.