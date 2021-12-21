Банки предупредили россиян о новом виде телефонного мошенничества

С приближением новогодних праздников банки зафиксировали новый вид телефонного мошенничества. На этот раз аферисты под видом госорганов начали обзванивать россиян предпенсионного возраста, предлагая якобы полагающиеся им выплаты за трудовой стаж. В итоге эти люди остаются и без "выплат", и без своих денег.

Как рассказали эксперты банка ВТБ, мошенники входят в доверие в ходе беседы и просят для проведения "дополнительных выплат за отработанный трудовой стаж" уточнить для них номер банковской карты, куда они "зачислят" деньги, а также продиктовать им смс-код. Эти данные они используют для списания средств со счетов жертв обзвона.

Эксперты советуют не доверять никому во время подобных звонков, проверять всю информацию у своего работодателя, а также сообщать о номерах, с которых поступают подобные звонки, в банк. Около 65% всех хищений с карт клиентов сейчас происходит с использованием социальной инженерии, уточнили в ВТБ.