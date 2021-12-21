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21.12.2021 23:29
Рубрика: В мире

Блинкен: США планируют контакты с РФ по безопасности на двусторонней основе

Текст: Максим Макарычев
Американские власти могут использовать различные каналы для переговоров по безопасности с Российской Федерацией. На брифинге для журналистов госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о возможном диалоге Вашингтона с Москвой по вопросам стратегической стабильности. Кроме того, в качестве одного из таких каналов он назвал Совет Россия - НАТО в части вопросов, касающимся Североатлантического альянса, а также взаимодействие в формате ОБСЕ, уточняет ТАСС.
Фото: JONATHAN ERNST / POOL / AFP Фото: JONATHAN ERNST / POOL / AFP
Фото: JONATHAN ERNST / POOL / AFP
Фото: Getty Images
Почему Соединенным Штатам Америки не нужна НАТО

Блинкен дал понять: в Вашингтоне рассчитывают на то, что переговоры с Россией по безопасности начнутся в начале 2022 года. "Думаю, довольно рано в следующем году вы увидите взаимодействие во всех этих сферах, чтобы понять, можем ли мы продвинуться вперед путем дипломатии по вызывающим разногласия вопросам", - пояснил глава американского госдепа, добавив, что, если США и РФ смогут продвинуться дипломатическим путем, "это будет гораздо предпочтительнее.

Напомним, что 17 декабря министерство иностранных дел России обнародовало проект договора между Москвой и НАТО о гарантиях безопасности. В документе отмечается, что отношения между Россией и Североатлантическим альянсом "находятся в непрекращающемся кризисе". Москва, со своей стороны, выразила готовность к развитию диалога на равноправной основе в целях укрепления безопасности в евроатлантическом пространстве. Проект состоит из девяти пунктов, в том числе, требований исключить дальнейшее расширение НАТО и присоединение Украины к альянсу, а также подтвердить, что стороны не видят друг в друге противников, закрепить договоренность о мирном урегулировании всех споров и отказаться от применения силы.

В мире США Россия и США

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