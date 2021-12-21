Новости

В Совфеде разработают программу по модернизации детских лагерей 21:09
В Израиле зафиксировали первую смерть пациента с "омикрон"-штаммом 21:05
Более 1500 военнослужащих с коронавирусом находятся под наблюдением врачей 21:02
Глава Renault анонсировал мировую премьеру в России в 2022 году 20:53
Опубликовано видео избиения фигуриста Дмитрия Соловьева 20:42
Зураб Церетели переизбран на должность президента Российской академии художеств 20:26
У чемпиона ОИ Соловьева диагностирована тяжелая травма головы 20:02
Турчак: Законопроект об ужесточении наказания для педофилов примут весной 19:54
ФНС намерена сделать свои услуги более удобными для клиентов 19:51
“Газпром” ждет среднюю цену на газ в 2022 году в размере свыше 280 долларов 19:28
В МГУ отец девочки-вундеркинда напал на завкафедрой 18:48
На границе Москвы и Люберец произошел крупный пожар 18:17
Захарова прокомментировала слова Зеленского о вступлении Украины в НАТО 18:17
Еврокомиссия не видит вины “Газпрома” в манипуляциях газом 18:17
Цена газа в Европе впервые в истории достигла 2100 долларов 18:04
В Госдуме показали "Трагедию Донбасса" 17:57
Вышел трейлер комедии Сергея Светлакова "Старые шишки" 17:47
Госдеп: США видели предложения РФ по безопасности, готовы к обсуждениям 17:43
Мишустин: Кабмин выделит 90 млн рублей на исследования штаммов COVID-19 17:33
Кабмин выделит деньги и технику для поставок кислорода в больницы 17:32
Кабмин направит регионам 10 млрд рублей на замену оборудования 17:27
Названы 5 продуктов на новогоднем столе, которые помогут снизить холестерин 17:27
Столтенберг: Альянс предлагает провести заседание Совета Россия-НАТО в 2022 году 17:25
Чемпион ОИ фигурист Соловьев госпитализирован после избиения 17:23
Первые 16 россиян, у которых был выявлен "омикрон", выздоровели 17:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
21.12.2021 21:02
Рубрика: Общество

Более 1500 военнослужащих с коронавирусом находятся под наблюдением врачей

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

Сообщается, в частности, что за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 26 военнослужащих. А общее количество людей, которые начиная с марта прошлого года избавились от опасной вирусной инфекции, достигло в армии и на флоте более 45,7 тысячи человек.

Кроме того, свыше 154,4 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 1 523 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. 746 пациентов с новой коронавирусной инфекцией лежат в военных госпиталях. 13 военных лечатся у гражданских медиков. Еще 764 человека изолированы на дому.

Сообщается, что у абсолютного большинства болезнь протекает бессимптомно. Однако трое военнослужащих находятся в тяжелом состоянии. Еще у восьми инфицированных коронавирусом врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания.

Фото: Пресс-служба ЦВО
Военные медики ЦВО завершили COVID-вахту в больницах Хакасии

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ по данным на сегодняшний день выявлены 36 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 205 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более тысячи четырехсот человек, 242 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 30,4 тысячи пациентов, свыше 11,6 тысячи из которых - гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - отметили в ведомстве.

К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 461 130 человек, сообщили в Минобороны РФ.

"В соответствии с решением генерала армии С.К. Шойгу Минобороны России оказывает помощь в обеспечении кислородом медицинских учреждений муниципальной и государственной систем здравоохранения за счет производственных возможностей Воздушно-космических сил РФ. К настоящему времени для нужд регионов уже передано более 1000 тонн жидкого кислорода", - сказано в бюллетене.

Общество Здоровье Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин и Шольц обсудили гарантии безопасности и внутриукраинский конфликт
Госдума вводит пожизненный срок для педофилов-рецидивистов
Цена газа в Европе впервые в истории достигла 2100 долларов
Шойгу: Сотрудники американских ЧВК готовят на востоке Украины провокацию с химоружием
Двое подозреваемых в избиении олимпийского чемпиона доставлены в полицию
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Православный календарь на 2022 год