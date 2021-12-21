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Рубрика: Экономика

Цены на газ в Европе преодолели отметку в 1900 долларов

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости

Стоимость газа во время торгов на площадке TTF преодолела отметку в 1900 долларов за тысячу кубометров, следует из данных биржи ICE. Примерно на том же уровне спотовые цены в Европе были 6 октября, когда был установлен исторический максимум цены в долларах.

В Кремле оценили ситуацию с поставками по газопроводу Ямал - Европа

Цены на газ в Европе непрерывно растут с 7 декабря. Этому способствуют несколько факторов, среди которых падение выработки ветрогенерации на территории Евросоюза, снижение прокачки по газопроводу "Ямал - Европа" на фоне падения заявок потребителей, наступление арктических холодов в регионе и относительно быстрое расходование запасов газа из хранилищ.

Рост цен на газ уже стал среднесрочным трендом: первые две слабые волны роста котировок в спотовом звене были зафиксированы еще весной этого года. Это произошло на фоне отсрочки запуска газопровода "Северный поток-2", сертификация которого, как ожидается, продлится в 2022 году, а сроки его ввода в эксплуатацию пока неизвестны. Восстановление спроса на энергоносители на фоне пандемии коронавируса обострило ситуацию и вывело цены на исторические максимумы осенью, в преддверии отопительного сезона.

"Для комфортного прохождения зимнего сезона в европейских газохранилищах, в том числе тех, которые контролируются "Газпромом", не хватает 15-20 миллиардов кубометров газа. Также неясно, насколько Россия будет готова увеличить поставки в случае необходимости, учитывая затянувшуюся заминку с запуском "Северного потока - 2", - рассказал ТАСС старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко.

По оценкам эксперта, настоящим тестом для рынка могло бы стать резкое похолодание, в случае которого спотовые цены преодолели бы отметку 2000 долларов за тысячу кубометров.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Европа Компании Биржи

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