Через год полетим на Пандору

Если все пойдет как надо, то ровно через год - в декабре 2022-го - мы полетим на Пандору. Мы там не были с 2009 года, когда на экраны триумфально вышел "Аватар" Джеймса Кэмерона. Через тринадцать лет ожидания примем участие в путешествии, равного которому еще не было в кино.

Первый фильм 2009 года стал самым шоковым впечатлением за всю киноисторию и заработал в общей сложности более 3 миллиардов долларов. Что там было такого удивительного? В первую очередь, конечно, призрачный мир Пандоры с ее висячими скалами, фосфоресцирующими лесами и синими аборигенами, в которых мы легко влюблялись до основанья, а затем нетерпеливо жаждали все новых встреч. Некоторых, конечно, смутила именно их синева, но будь они желто-розово-смуглые, как привычное человечество, - кого бы это удивило?! Поражало в фильме все: от красоты изображения до качества звука, проникавшего в душу, а в некоторых продвинутых кинотеатрах шелест трав и жужжанье насекомых слышались даже из-под кресел.

Фото: www.kinopoisk.ru

Этот мир, прежде чем явиться нам на экране, пригрезился самому Джеймсу Кэмерону, великому фантазеру и визуалисту, не знающему, что такое невозможное. А воссоздать такой мир в те годы было действительно невозможно. И он терпеливо ждал, когда в киноиндустрии будут разработаны соответствующие технологии, готовые к нашему вояжу на Пандору. И максимально способствовал их разработке, создавая специальные лаборатории. Подготовка к первому "Аватару" заняла более десяти лет.

Стоит ли удивляться, что и второй "Аватар" заставляет себя ждать. Чудеса, которые изумляли в первой части будущей франшизы, за эти двенадцать лет освоила и пустила в тираж вся киноиндустрия, висячие скалы стали рутинным зрелищем среднеарифметического блокбастера. А Кэмерон - новатор-перфекционист, он менее всего приспособлен к буксовке на достигнутом - ему нужны новые, опять невиданные зрелища.

Фото: www.kinopoisk.ru

Сначала надеялись уложиться года в три, и премьера "Аватара-2" была назначена на 2014-й. Но Кэмерон быстро понял: не получится. Перфекционист не любит спешки - он должен добиться своего, не допуская компромиссов. Поэтому только написание сценариев для всей франшизы, которая, включая первый "Аватар", должна состоять из пяти фильмов, заняло четыре с лишним года. Кэмерон учитывает ошибки предшественников. Известно, например, что второй и третий фильмы "Пиратов Карибского моря" снимались под лозунгом "ковать железо, пока горячо" - в спешке, часто прямо "с колес". Были случаи, когда сценаристы придумывали эпизоды за несколько дней до их съемки - что и привело к досадной сюжетной невнятице. Эпизод может запутать дальнейший ход сюжета, его надо бы уточнить и переписать, но он уже снят, деньги уже потрачены, и нужно как-то выпутываться. В результате были запутаны и разочарованы зрители: все остальные фильмы "пиратской" франшизы и близко не подошли к триумфу первой части.

Вот почему Кэмерон не начинал съемки второго "Аватара", пока не был отшлифован сценарий всей задуманной им эпопеи. Таков его метод: очень долго снимались и "Терминатор. Судный день", и "Титаник". Вот и теперь: нужно придумать что-то такое, чего и сегодня еще никто не видел. Известно, что значительная часть метража "Аватара-2" происходит на океанских глубинах. Умение виртуозно работать с подводными съемками режиссер доказал еще во времена "Бездны", не говоря о "Титанике", где было задействовано российское научно-исследовательское судно "Академик Келдыш". Океан появляется в фильме не случайно: франшиза уже в первой части затронула важную тему сохранения лесного богатства и доставшихся нам природных сокровищ, вторая часть будет посвящена теме опасностей, которые несет человеческая деятельность океанам. Океанами Кэмерон увлечен давно и серьезно, он их изучает, их судьба его тревожит. Они станут главной средой обитания героев второй части франшизы.

Фото: www.kinopoisk.ru

Для этого Кэмерон разработал новые системы подводных съемок. Его не устраивает имитация, ему нужно, чтобы все было по-настоящему. Актеры должны научиться держаться под водой, не оставляя пузырьков воздуха. Сигурни Уивер смогла пробыть под водой, затаив дыхание более чем на шесть минут и блистательно осуществив все свои ролевые функции. Этот рекорд перекрыла Кэйт Уинслет: она играла под водой, задержав дыхание, более семи минут. Один из продюсеров фильма Джон Ландау в интервью Indiewire рассказал: "У нас был круглый резервуар примерно в 40 футов шириной с большим стеклянным окном. И вот я прохожу мимо и вижу Кэйт Уинслет - она идет по дну резервуара, машет мне рукой, потом разворачивается и так спокойно идет обратно".

Чтобы актеры в студии смогли точно воспроизвести те ощущения, какие испытывает человек в реальном экстриме, Кэмерон вместе с ними несколько дней жил в тропическом лесу на Гавайях. Готовили на кострах, пили воду с листьев - это было, как назвал опыт режиссер, "одиссеей чувственной памяти". Поднимаясь по крутым склонам тропического леса, актеры должны были запомнить, как человек ставит ногу при этом, как держит руки, как дышит, какие ароматы тропических растений витают вокруг.

Сумеет ли Кэмерон, вступив дважды в ту же реку, взять новую высоту - конечно, большой вопрос. До сих пор этот режиссер не обманывал ожиданий, но мы теперь живем в принципиально новых условиях. "Большое дорогое кино должно зарабатывать много денег, - говорит Кэмерон. - Но во времена пандемии мир вокруг переменился, в кино торжествуют потоковые технологии, люди смотрят кино у себя дома, и мы, возможно, никогда больше не увидим таких цифр бокс-офиса, какие были прежде".

Как сообщает мировая пресса, у режиссера уже сложился четкий план производства всех оставшихся четырех частей франшизы, и пятая ее часть при благоприятном развитии событий должна выйти в 2028 году. Теперь, утверждает Кэмерон, "все готово к съемкам, все сценарии утверждены, спроектированы все персонажи и всё, что их окружает".

В картине снимались Кэйт Уинслет, Мишель Йео, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Сэм Уортингтон. Премьера фильма "Аватар-2" запланирована на 16 декабря 2022 года.