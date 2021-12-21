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21.12.2021 13:00
Рубрика: Власть

Через несколько лет Норильск обретет черты преуспевающей столицы российской Арктики

Текст: Дмитрий Машуков
В Совете Федерации обсудили реализацию комплексного плана социально-экономического развития Норильска. В совещании принял участие губернатор Александр Усс, который в прошлом году стал инициатором масштабной реновации северной столицы края. Также в обсуждении участвовали члены правительства РФ, руководство компании "Норникель", администрации Норильска, сенаторы РФ и представители федеральных органов исполнительной власти.
Участники совещания "О ходе реализации Комплексного плана социально-экономического развития города Норильск". Фото: Пресс-служба Администрации Красноярского края Участники совещания "О ходе реализации Комплексного плана социально-экономического развития города Норильск". Фото: Пресс-служба Администрации Красноярского края
Участники совещания "О ходе реализации Комплексного плана социально-экономического развития города Норильск". Фото: Пресс-служба Администрации Красноярского края

Согласно плану до 2035 года заполярный город значительно преобразится: в Норильске обновят жилищный фонд, построят социальные объекты, модернизируют коммунальную инфраструктуру, благоустроят территории. Общий объем финансирования со стороны Федерации, края и "Норникеля" - около 120 млрд рублей.

Напомним, работа над формированием плана началась после того, как в июле 2020 года Александр Усс обратился к членам Совета Федерации Федерального Собрания РФ с просьбой оказать содействие в обновлении и восстановлении городской инфраструктуры и жилого фонда Норильска. Сенаторы эту инициативу поддержали и активно включились в работу.

Валентина Матвиенко отметила: "Через два года Норильск будет отмечать 70-летие. Мы ждем, что к юбилею города жители уже почувствуют реальные изменения качества своей жизни. Думаю, что и краевые власти, и администрация города, и "Норникель" должны шаг за шагом возвращать Норильску славу столицы севера".

Ее поддержал Алексей Чекунков, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики: "Комплексный план по развитию Норильска - для нас пилотный проект и часть системной работы по повышению качества жизни в северных городах. Убежден, что благодаря его реализации жизнь на севере станет благоприятной, привлекательной и конкурентоспособной, найдет своих настоящих поклонников. И Норильск войдет в число лучших городов за Полярным кругом".

Александр Усс, губернатор Красноярского края поблагодарил за внимание к Норильску как городу особой значимости не только для Красноярского края, но и для страны в целом. "Ряд запланированных в комплексном плане мероприятий уже выполняется, - сказал он. - Речь идет об устранении экологических последствий аварии, радикальном изменении подходов к обеспечению промышленной безопасности и, конечно, о реновации города, что является задачей самой сложной и долговременной. Понимание ответственности и конструктивный настрой, который есть у всех участников этого большого дела, дают все основания считать, что уже через год мы получим первые значимые результаты - их обязательно должны заметить сами норильчане. А через несколько лет Норильск обретет черты настоящей столицы российской Арктики".

Президент "Норникеля" Владимир Потанин отметил, что благополучная жизнь Норильска невозможна без развития "Норникеля", и наоборот: амбициозные планы компании можно реализовать только в процветающем городе. "Миссия нашего поколения - обеспечить устойчивое развитие производства, процветание и успех самого Норильска, - прокомментировал Владимир Потанин. - Планы компании по вхождению в "зеленую" экономику невозможны без создания здесь современной комфортной среды. Поэтому нами принято решение о выделении 150 млрд рублей дополнительно к утвержденным ранее 120 млрд рублей на социально-экономическое развитие города. К 2023 году жители Норильска и работники предприятия должны в полной мере ощутить реализацию планов по развитию столицы севера края".

Глава города Норильска Дмитрий Карасев акцентировал: "Комплексный план по своему размаху получился по-настоящему народным, в его основу легло мнение самих норильчан, было собрано огромное количество "живых" предложений. Первые итоги реализации мероприятий комплексного плана стали реальными только благодаря подписанию четырехсторонних соглашений в феврале этого года. Эти соглашения являются реальным примером государственно-частного партнерства".

Справка

До 2035 года в Норильске планируют построить более 70 современных многоквартирных домов, два детских сада, школу и поликлинику, провести капитальный ремонт в здании для размещения центра социального обслуживания граждан. Также будет снесено более 40 аварийных домов и реконструированы три жилых здания в центре города, имеющих историческую ценность. Кроме того, до 2024 года 1860 семей получат социальные выплаты на покупку нового жилья в районах с более благоприятными природными и социально-экономическими условиями.

Реализация мероприятий комплексного плана началась еще до его подписания - в том числе, уже расселены три аварийных жилых дома, выданы сертификаты на приобретение жилья северянам, проживающим в Норильске и Дудинке, благоустроены общественные пространства и дворы.

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