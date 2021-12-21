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21.12.2021 19:30
Рубрика: Экономика

Что происходит с экономикой и финансами Турции

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 290(8641)
Турция обратила на себя внимание всего мира, мягко говоря, оригинальными методами борьбы с инфляцией. ЦБ Турции во время мощного роста цен снижает ключевую ставку, в отличие, например, от Банка России, который за повышение ставки нередко критикуют. Пока экономике Турции удается держаться на плаву, но расплатиться за нестандартные ходы в монетарной политике придется либо повышением налогов, либо наращиванием долгов.
Фото: ERDEM SAHIN/EPA Фото: ERDEM SAHIN/EPA
Фото: ERDEM SAHIN/EPA

Как было

"Турецкое экономическое чудо" началось в начале 2000-х годов. Нынешний президент Турции Реджеп Эрдоган стал тогда премьер-министром и провозгласил новый экономический курс. Основа запущенного 20 лет назад цикла роста экономики - инвестбум, в основном за счет притока капитала и роста внешних займов. Главными драйверами бума стали строительство и туризм. В среднем ВВП Турции рос более чем на 5% в год, в стране заметно поднялся уровень жизни.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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"В первые годы у власти правительство Эрдогана добилось стабилизации инфляции и снижения процентных ставок в экономике. Помимо этого власти активно инвестировали в развитие инфраструктуры, привлекали иностранный капитал в страну. Все это сказалось на быстром развитии бизнеса, однако рос и уровень закредитованности. К тому же турецкий бизнес активно занимал в иностранной валюте, тем самым подвергая себя валютному риску", - отмечает старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Евгений Гранкин.

Как стало

К 2018 году модель роста, основанная на дешевых кредитах, стала сбоить. Ситуацию ухудшили и политические факторы. Это привело к давлению на лиру, а в условиях валютных долгов спровоцировало долговой кризис. Так изначально инфляция стала следствием долгового кризиса и девальвации лиры. Продолжение история получила из-за роста инфляции в мире, на фоне которой ЦБ Турции стал неожиданно смягчать ставку, говорит Гранкин. Снижение ключевой ставки ЦБ Турции с 19% в августе до 14% в декабре при инфляции более 21% привело к резко отрицательной реальной ставке (-7%), что и вызвало отток капитала из страны и девальвацию лиры. Если в начале года за доллар давали чуть больше 7 лир, то на пике последних дней - больше 18 лир.

Считается, что влияние Эрдогана на ЦБ Турции очень велико (он уволил нескольких руководителей ЦБ, несогласных с его политикой). По словам Эрдогана, смысл снижения ставки - обеспечение дешевых денег в экономике для поддержки инвестиций. Кроме того, слабый курс лиры поддерживает экспорт, указывает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "ФИНАМ" Ольга Беленькая. На фоне роста противоречий с США и ЕС теперь одной из целей монетарной политики может стать и "отвязка" от излишней зависимости от зарубежного капитала.

"Есть опыт ослабления нацвалюты для поддержки экспорта и импортозамещения, в определенные периоды им пользовались и Китай, и страны Юго-Восточной Азии. Ослабление валюты снижает издержки внутри страны в твердых валютах, в том числе и на рабочую силу. Это может помочь при завоевании экспортных рынков в течение ограниченного времени, но заниженный курс плохо влияет на уровень жизни населения и внутренний спрос", - подчеркивает Беленькая.

Ослабление валюты снижает ряд издержек в экономике, но плохо влияет на уровень жизни людей

Как будет

Возможности ЦБ Турции для сдерживания девальвации ограничены: чистые ликвидные резервы в отрицательной зоне. "Вероятно, мы увидим дальнейшее ослабление лиры, поскольку доверие к действиям центрального банка подорвано, и инвесторы наверняка предпочтут снижать вложения в Турцию", - считает Гранкин.

На днях Эрдоган заявил, что вкладчикам в лирах возместят убытки, если ее падение превысит ставки банков. Именно эти слова вызвали небольшое укрепление лиры. "Если компенсация будет выплачиваться из бюджета, это должно привести к расширению дефицита, который придется финансировать либо повышением налогов, либо снижением госрасходов, либо эмиссией, либо внешними займами. Повышение налогов/снижение расходов ударят по экономическому росту, внешние займы при финансовой нестабильности вряд ли будут доступны в больших объемах, а эмиссия дополнительно разгонит инфляцию", - говорит Беленькая.

Фото: ИНФОГРАФИКА "РГ" / АЛЕКСАНДР ЧИСТОВ / РОМАН МАРКЕЛОВ
Экономика В мире Ближний Восток Турция

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