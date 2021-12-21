Расшифрован древний текст, найденный на острове в Черном море

В Турции археологи обнародовали расшифровку надписи XIV века, которая ранее была найдена на острове Гиресун в Черном море. Текст дает ученым ключ к разгадке тайны "стратегических" браков, которые заключали правящие династии.

Как сообщает Daily Sabah, датированная XIV веком плита с выгравированным на ней текстом ранее была обнаружена археологами на острове Гиресун, который находится в 1,2 км от одноименной турецкой провинции на юго-восточном побережье Черного моря.

Этот ценный артефакт обнаружила исследовательская команда во главе с Газанфером Илтаром из Университета Гиресуна. Археологические раскопки на острове ведутся с 2009 года. Загадочная надпись была обнаружена в этом году. Она находилась на полу башни, которая украшала и защищала остров.

"Артефакт относится к периоду правления Алексиоса III Мегаса Комнена, императора Трапезунда, - поясняет Илтар. - В этом тексте говорится, что постройки и стены на острове были заказаны достопочтенной Марией, женой пинкернеса Кириакоса, сына губернатора Гиресуна Рустама. Имя Рустама в надписи также дает нам ключ к разгадке стратегических браков между туркменскими беками и династией Комнинов".

Поясним, что Комнины - это древний византийский аристократический род. Представители этой династии правили в Византии дважды: в периоды с 1057 по 1059 годы и с 1081 по 1185 годы. После свержения эта династия обосновалась в Трапезунде, где правила в период с 1204 по1461 годы. В историю она вошла под именем "Великих Комнинов".

К последнему из указанных периодов и относится обнаруженная археологами надпись. Она была выполнена на глиняной табличке размером 30 на 50 сантиметров. Экспертиза помогла определить, что сам текст был написан при помощи гусиного пера.

"Эта надпись фрагментарно дает нам несколько интересных фактов, которые позволяют взглянуть на историю под разным углом, - продолжает Илтар. - Например, в ней упоминается титул "пинкернес", что означает "обладатель кубка императора Трапезунда". С точки зрения дипломатии, это была высокая придворная должность. Пинкернес считался одним из самых близких к императору людей. Из этого следует, что губернатор Гиресуна в то время был очень близок к императору Трапезунда".

По его словам, важность этой надписи заключается не только в том, что она дает археологам новое представление о династических отношениях в данном регионе в прошлом. Эксперты говорят, что это еще и уникальное произведение, созданное при помощи регионального алфавита, который использовался только в Трапезундской империи.