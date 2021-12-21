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21.12.2021 14:58
Рубрика: Общество

Эксперты предупредили, что ревакцинироваться, возможно, придется трижды в год

Текст: Ирина Невинная

Коронавирус пришел в людскую популяцию навсегда, и в связи с его изменчивостью, возможно, придется менять в сторону сокращения сроки вакцинации. Об этом сегодня сообщил доктор и телеведущий Александр Мясников в программе "О самом главном". "Да, он будет мутировать и надо научиться "сожительствовать" с ним", - сказал Мясников.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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По его словам, из-за изменчивости вируса придется пересматривать сроки вакцинации, "возможно, даже до трех раз в год, надо будет прибегать еще к каким-то мерам защиты", - сказал специалист.

В некоторых странах, отметим, подобные решения уже приняты: так, в Великобритании рекомендовано ревакцинироваться каждые три месяца, а в Дании - каждые четыре. Врачи отмечают также важность иммунитета, на который негативно воздействует "массовый психоз". По словам инфекциониста, профессора Ольги Афанасьевой, люди сейчас находятся в состоянии стресса, они бояться заболеть, но многие по-прежнему бояться вакцинироваться.

"Если человек очень боится заболеть, он заболеет", - считает Афанасьева, и Александр Мясников согласился с этим тезисом. Врачи напомнили о важности здорового образа жизни, закаливания, физкультуры и профилактических мер в отношении инфекционных заболеваний.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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