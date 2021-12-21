В июле этого года компания ERSO запустила собственную образовательную программу для формирования кадрового резерва - ERSO University. Холдинг определил три опорных вуза и подписал с ними соглашение о сотрудничестве.

В список вошли МГТУ им. Н.Э. Баумана, Национальный исследовательский университет "МЭИ" и Уфимский государственный нефтяной технический университет. Подготовка кадров идет в двух направлениях - обучение студентов и стажировка с зачислением в штат.

Для учащихся третьего-четвертого курсов дважды в неделю на территории предприятия проходят обучающие программы. Один день посвящен профессиональному образованию - прикладным темам из энергетики или машиностроения, другой - личностному развитию. На современном языке это называется hard skills и soft skills.

Каждую такую лекцию посещают 20-30 человек. Кроме того, специалисты ERSO раз в неделю проводят занятия в самих вузах. Компания заинтересована в том, чтобы студенты более глубоко знали те или иные предметы, и предоставляет им возможность прослушать дополнительные лекции.

"Работа со стажерами - это своего рода система наставничества, - отмечает заместитель генерального директора ERSO по HR Юлия Рокотянская. - На данный момент мы приняли в штат 22 стажера в Москве и 5 в Уфе. Это будущие инженеры-конструкторы, инженеры-технологи, инженеры качества. Кандидатов отбирали по трем критериям - активная жизнь внутри вуза, высокие баллы успеваемости и успешно пройденное собеседование. Стажеры трудятся неполный рабочий день, в зависимости от своего расписания учебы, и получают зарплату. После окончания вуза они скорее всего останутся работать у нас".

Компания заинтересована в том, чтобы студенты глубоко знали необходимые для работы предметы

В следующем году ERSO University планирует подписать еще одно соглашение о сотрудничестве с Национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики", а также начать совместную работу с некоторыми зарубежными вузами.