Рост производства электроэнергии стал индикатором восстановления отечественной экономики. По предварительным данным минэнерго, в 2021 году на начало ноября было выработано более 1123 миллиарда киловатт-часов (плюс 5,6 процента к 2020 году).

Как сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов: "В сфере электро- и теплоэнергетики продолжилась реализация стратегических инициатив, в том числе по привлечению инвестиций на модернизацию тепловых электростанций, половина отборов уже состоялась. Дальше мы будем делать акцент на развитие гидрогенерации и парогазового цикла".

Дальнейшее развитие отрасли будут в том числе определять обязательства РФ по сокращению углеродной эмиссии, которые Россия планирует выполнить к 2060 году. В течение этого времени энергобаланс страны будет продолжать трансформироваться. Поэтапно будет наращиваться доля атомной генерации и ВИЭ. Доля природного газа останется примерно такой же. Кроме того, запланированное повышение доли выработки ГЭС позволит минимизировать случаи нерационального расходования, холостых водосбросов и повысить надежность работы в части энергосистем Сибири и Дальнего Востока. Наряду с этим будет возобновлено строительство гидроаккумулирующих станций до 5 МВт, которые позволят нивелировать переменную часть ВИЭ, связанную со сменой освещенности, или управляемо проводить периоды снижения ветровой нагрузки для ВЭС.

При этом, как подчеркнул глава энергетического ведомства, отказ от углеводородов не должен приводить к нарушению устойчивой работы экономики. "Правительством разрабатывается план адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу. Универсального рецепта энергоперехода на сегодня нет, Россия это подчеркивает и на международном уровне, - отметил министр. - Энергопереход, по нашему мнению, должен носить эволюционный характер - не революционный. Поэтому мы считаем, что отказ от углеводорода должен учитывать и технологические возможности, и экономические последствия".

Изменения в энергобалансе страны потребуют своего отражения в Энергостратегии России, считают в минэнерго, а горизонты планирования в ее положениях должны быть расширены. Согласно стратегии, ключевые решения по изменению энергобаланса будут происходить в 2030-2050-х годах.

Генерирующие компании РФ готовы предложить потребителям более 400 миллиардов кВт/ч низкоуглеродной энергии

В более близкой перспективе одним из элементов глобальной трансформации электроэнергетического комплекса станет система низкоуглеродных сертификатов. Они будут выдаваться по факту производства электроэнергии на объектах с низким углеродным следом (СЭС, ВЭС, ГЭС, АЭС). Минэнерго уже разработало законопроект об обращении таких сертификатов. Как рассказал директор департамента развития электроэнергетики Андрей Максимов: "По нашей оценке, объем низкоуглеродной энергии, который готовы предложить генерирующие компании в рамках работы будущей системы "зеленых" сертификатов - более 400 миллиардов кВт.ч. Спрос сегодня меньше этих объемов, поэтому ажиотажа при запуске системы не ожидаем. Также для ее функционирования необходимо создать систему верификации и единый реестр для подтверждения происхождения электроэнергии". Уже сегодня рынок готов встраиваться в новую систему сертификации. Как отметил зампредправления Ассоциации "НП "Совет рынка" Олег Баркин: "Участникам рынка необходимы инструменты, которые позволяют достоверно подтверждать углеродный след электроэнергии. В этом году в России компании начали активно заключать "зеленые" сделки, используя для этого двусторонние договоры и сертификаты. Это обусловлено прежде всего требованиями ESG-отчетности, условиями финансирования или клиентскими предпочтениями. Также определенным катализатором спроса выступила перспектива введения механизма пограничного углеродного регулирования, хотя пока он не внес ясности в порядок учета косвенных энергетических выбросов и использования для этого рыночных инструментов снижения углеродного следа".

Несмотря на отсутствие ясности, уже очевидно, что такие инструменты помогут улучшить качество отраслевого планирования, в том числе в связи с развитием солнечной и ветряной генерации. Как отметил гендиректор "Россетей" Андрей Рюмин, энергопереход требует решения как перспективных, так и актуальных задач. "Надежность остается ключевым критерием. В целом сетевой комплекс России сейчас, безусловно, надежен по мировым меркам. Однако картина неоднородна, есть регионы с очень высоким уровнем износа оборудования. Такая ситуация сложилась из-за недостатка источников для финансирования программ модернизации. Именно эта дилемма является ключевой для развития энергетики в нашей стране", - подчеркнул Рюмин.

По его словам, энергопереход и повышение в энергобалансе доли ветровой и солнечной энергетики потребует строительства огромного количества генерирующих мощностей. При этом необходимо задуматься - а сколько необходимо будет построить сетей? И это не только сети для подключения новых объектов ВИЭ. "Мы должны понимать, как будет себя вести эта сеть, сколько ЛЭП надо построить для подключения к солнечной или ветрогенерации, сколько необходимо будет установить противоаварийной автоматики и систем релейной защиты. Но энергопереход также касается и потребителя. Помимо крупных объектов, когда мы говорим об энергопереходе, мы подразумеваем дом, где у конечного потребителя установлена солнечная мини-станция на крыше, электромобиль в гараже, множество гаджетов и энергоприборов а может быть, и накопитель энергии. В дальнейшем потребитель должен иметь возможность не только пользоваться всем этим, но и отдавать энергию обратно в сеть. На сегодня наш энергокомплекс к этому не готов. И, конечно, когда мы говорим об электромобильности, несколько сот электрозаправок, установленных в Москве, например, никак не влияют сегодня на сеть.

Но через 10-20 лет это уже тысячи и десятки тысяч электрозаправок, при том что и электромобиль может выступать накопителем электроэнергии и отдавать ее обратно в сеть. Сколько для этого потребуется усилий и средств для изменения сети в целом мы пока не знаем и в этом состоит основной глобальный вызов для сетевого комплекса", - подчеркнул он.

Безусловно, уверен Андрей Рюмин, необходимость такого энергоперехода - бесспорна. "Но энергопереход без сетей невозможен и все вопросы энергоперехода необходимо рассматривать совместно с планами развития сетей", - подчеркнул он.

Цифровизация уже приносит результаты при реализации инфраструктурных проектов

Пример определенного дисбаланса сегодня уже очевиден в работе ветряной генерации в южных районах страны. Формирующиеся сегодня технологические решения позволят в дальнейшем избежать подобных проблем. Так, например: дистанционные сервисы, цифровые реестры субъектов и объектов, формализованное описание бизнес-процессов, автоматические измерения и сбор данных от точек учета, дистанционное управление условиями поставки, цифровое моделирование энергосистемы и другие форматы помогут комплексно изменять систему отношений в отрасли. Процессы цифровизации электроэнергетики уже приносят положительные результаты при реализации крупных инфраструктурных проектов. Так, исполнение мероприятий комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры для увеличения пропускной и провозной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей предусматривает развитие и модернизацию объектов генерации сетей с ростом генерирующих мощностей, с заменой выбывающих мощностей, со строительством около 5 тысяч километров линий 220-500 кВ. Объем финансирования составляет 725 миллиардов рублей. Реализация электросетевых объектов и объектов генерации к 2027 году позволит в полной мере обеспечить.

Новые сетевые объекты нужны не только для увеличения пропускной способности железных дорог и технологического присоединения новых объектов РЖД в зоне Сибири и Востока, но и для решения других задач, например, развития золотодобывающих и угольных предприятий, портовой зоны Находки. В этом году заканчивается строительство тысячекилометрового Кольско-Карельского транзита 330 кВ, который позволит обеспечить выдачу "запертой" мощности Кольской АЭС, а также строящейся ветряной электростанции на Кольском полуострове.

Очевидно, что для интеграции больших объемов ВИЭ и подключения новых инфраструктурных объектов в энергосистему нужно масштабное сетевое строительство. По оценкам минэнерго, к 2040 году этот объем строительства должен быть в два раза больше того, что уже построено за последние 130 лет в сетях. Электроэнергетика продолжает оставаться в центре текущих и будущих трансформаций как при производстве тепловой и электроэнергии, так и с учетом технологической адаптации энергосистемы к новым видам генерации.