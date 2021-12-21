Программа возрождения производства полностью российских энергетических газовых турбин средней и большой мощности становится одним из наиболее важных элементов функционирования российского ТЭК.

Для обеспечения энергобезопасности и энергонезависимости страны правительством РФ в 2018 году было принято решение о воссоздании отечественного производства газовых турбин. Сегодня при поддержке минпромторга реализуется два проекта создания газовых турбин большой мощности.

Это самая мощная серийная отечественная турбина ГТД-110М, созданная "ОДК-Сатурн" и газовые турбины ГТЭ-65 и ГТЭ-170, разрабатываемые "Силовыми машинами". Газовая турбина большой мощности ГТЭ-170.1 производства "Силовых машин" первой в России получила статус инновационного энергетического оборудования. Планируется, что первые образцы ГТЭ-170 будут запущены в опытно-промышленную эксплуатацию в 2022-2023 годах, а ГТЭ-65 - с 2024-го.

Турбина ГТД-110М продолжает опытно-промышленную эксплуатацию на Ивановских ПГУ, успешно подтверждая рабочие параметры, работая без сбоев и нареканий. По словам замминистра энергетики РФ Евгения Грабчака, в нашей стране сложился значительный объем спроса на газовые турбины только за счет плановой модернизации электростанций - около 12 газовых турбин средней и большой мощности ежегодно.

При этом, по оценкам ведомства, традиционный энергобаланс все-таки будет преобладать, а доля газа в тепловой генерации будет лишь увеличиваться. Например, к 2050 году планируется существенно увеличить долю выработки электроэнергии на основе газа - примерно до 43-45 процентов.

Сегодня в России свыше 30 ГВт генерирующих мощностей работают в парогазовом цикле

Наряду с этим политика углеродной нейтральности в секторе электроэнергетики подразумевает переход действующих тепловых электростанций на современный парогазовый цикл. По оценкам минпромторга, в рамках только программы модернизации генерации в РФ за счет более высокой эффективности производства электроэнергии можно снизить выбросы углекислого газа в электроэнергетике на 9 процентов. Как уточнил замминистра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов, помимо очевидных экологических эффектов это в том числе создаст и устойчивый спрос на отечественные технологии газотурбиностроения.

"С точки зрения решений вопросов повышения экологичности тепловой генерации, экологичности электростанций, безусловно, это переход на парогазовый цикл. Как только мы исчерпаем все возможности перехода на парогазовый цикл, там, где это возможно, дальше уже пойдет речь о переходе на турбины, работающие на метано-водородной смеси. Такой проект мы уже запустили и надеемся, что ближе к 2026-2027 годам уже увидим промышленный образец подобной турбины", - рассказал он.

Эксперты сходятся во мнении, что переход с газа на метано-водородную смесь позволит сократить выбросы двуокиси углерода приблизительно на четверть, и это будет уже следующий шаг с точки зрения выполнения обязательств РФ по сокращению парниковых выбросов. Потенциал использования газовых турбин на метано-водородном топливе очень высок, уверен и Евгений Грабчак. "Мы совместно с Московским энергетическим институтом разработали комплексную научно-техническую программу по газовым турбинам большой мощности, достаточно много там уделено внимания метано-водородным турбинам, по месту и возможности их применения. И хотелось бы уже постепенно начинать рассуждать не о создании российской газовой турбины как таковой, а о создании новых инновационных образцов газовых турбин, в том числе работающих на метано-водородных технологиях", - отметил он.

Переход на метано-водородную смесь позволит сократить выбросы двуокиси углерода на четверть

Однако дальнейшее освоение инновационных технологий в энергетическом машиностроении потребует решения ряда проблемных вопросов, которые возникли в отрасли. Как рассказал председатель совета директоров компании "Ротек" Михаил Лифшиц, на сегодня сложились два негативных фактора влияния в отрасли. "Первое - это, конечно, материалы. Здесь, наверное, потребуется и нам, и коллегам какая-то поддержка со стороны минпромторга, потому что доступность правильных материалов - это одна проблема, металлургия, я имею в виду. Вторая проблема - это постоянство их свойств, отметил эксперт. - Из трех заводов, с которыми мы работали по титану, остался один, и то потребовалось достаточно много усилий, чтобы он исполнял все правильно".

Одним из решений, как считает топ-менеджер "Ротек", должно стать совершенствование производственной нормативной базы. "Необходимо подтягивать нормативную базу, поскольку на сегодня по суперсплавам и по кобальтовым сплавам вся нормативная база сильно устарела", - отметил он.

Проблемы с субпоставщиками подводят наших отечественных машиностроителей, отмечает и директор по проектированию и контроллингу проектов ДПМ-2 "Сибирской генерирующей компании" Игорь Сорокин. "Надо задуматься и обратить внимание, посмотреть поставщиков. Сейчас 719-е постановление "О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ" рискует быть невыполненным, поскольку идут сбои, в том числе и из-за подорожания металла", - констатирует он.

Еще один вызов - наработка отраслевых компетенций. "Основная цель наших проектов - возрождение отечественной инжиниринговой школы, проектирование газовых турбин большой мощности, - рассказал генеральный директор "Силовых машин" Александр Конюхов. - Замысел в том, что те, кто занимается локализацией чужих решений, все-таки не добиваются той глубины инжиниринга, работы конструкторов и технологов, как при собственных разработках. Это дает много плюсов. Понятное дело, что есть минусы в части сроков. Но глубина и в дальнейшем скорость реагирования на те или иные изменения в конструкции, в эксплуатации, когда есть свой инжиниринг, свое КБ, позволяет эти вопросы решать".

По данным компании, сегодня на территории РФ свыше 30 ГВт генерирующих мощностей работают в парогазовом цикле. Доля оборудования иностранных компаний в суммарной установленной мощности введенных в эксплуатацию ПГУ и ГТУ составляет более 70 процентов. При поддержке минпромторга "Силовые машины" проводят комплекс НИОКР в партнерстве с ключевыми научно-исследовательскими и промышленными организациями страны.

Дальнейшие перспективы развития отрасли уже сегодня позволяют говорить о ее достаточно высоком экспортном потенциале. "У нас реализуется целый набор механизмов поддержки российского экспорта, действует Российский экспортный центр. Мы готовы там, где необходимо, донастроить эти механизмы и в рамках решения задач нацпроекта "Международные кооперации экспорта" поддержать нашего энергетического машиностроителя", - подчеркнул Михаил Иванов.

По словам замминистра, увеличенный спрос станет мощным драйвером для того, чтобы качество продукции российских энергетических машиностроителей и их партнеров в цепочке коопераций вышло на тот уровень, который будет конкурентоспособен на мировом рынке.