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Рубрика: Происшествия

ЕСПЧ защитил права жителей в споре с застройщиками в делах об изъятии земли

Текст: Владислав Куликов
Европейский суд по правам человека подчеркнул: интересы застройщиков в спорах по поводу изъятия земель нельзя приравнивать к государственным. Иными словами, у бизнесменов нет никакого преимущества перед жителями, не желающими съезжать из обжитых районов.

Соответствующие правовые позиции ЕСПЧ распространил Верховный суд России в своем обзоре практики международных инстанций. На такие правовые подходы должны ориентироваться все судьи страны.

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В данном случае до Страсбурга дошли жители одного из подмосковных городов, у которых еще в начале века изъяли землю для застройки. Вместо частных домов там выросли многоэтажки. Хотя дело давнее (колеса европейского правосудия вращаются медленно), здесь важен принципиальный момент: есть ли преимущество у строительных компаний, решивших согнать людей с земли или просто настроить рядом "человейников"? Ответ отрицательный.

"Европейский суд повторяет, что изъятие имущества, осуществленное лишь с целью предоставить выгоду частному лицу, не может считаться произведенным "в интересах общества", - подчеркнул в своем постановлении ЕСПЧ. А застройщики по сути - самые настоящие частные лица. Поэтому не имеют права заставлять, но могут только убеждать в рамках специальных процедур.

Как поясняет почетный адвокат России Никита Филиппов, процедура изъятия земельного участка регламентируется национальным законодательством каждого государства.

"Земельные участки могут быть изъяты для государственных или муниципальных нужд в целях комплексного развития территории, - говорит он. - Следовательно, говорить о том, что земля изымается только потому, что она нужна застройщикам, некорректно, так как принимаемое решение публично и содержит в себе комплекс мер для улучшения условий проживания граждан этой территории".

При этом, как рассказывает адвокат, Градостроительный кодекс предусматривает возможность участия граждан в принятии решения о комплексном развитии территории жилой застройки. Для этого проводятся общественные обсуждения или публичные слушания.

"Чтобы контролировать информацию о том, как застраивается территория вашего муниципального образования и влиять на проекты застройки, достаточно заходить на соответствующий региональный сайт и следить за обновлением информации о проводимых слушаниях", - говорит он.

Происшествия Правосудие Суд Международные организации ЕСПЧ

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