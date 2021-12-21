Европейские торговые сети отказываются от бразильского мяса

С полок супермаркетов по всей Европе уберут мясные продукты, из-за производства которых уничтожаются леса Амазонии. Решение отказаться от закупок последовало после обвинений основных экспортеров бразильского мяса в разведении скота на незаконных вырубках.

Как сообщает издание Il Sole 24 Ore, проведенное независимое расследование выявило факты так называемого "отмывания скота". Бразильские скотоводы разводили бычков и коров на амазонских пустошах, оставшихся после уничтожения лесов. Затем скот тайно перепродавали легальным производителям мяса и уже от них говядина поступала на полки европейских гастрономов.

К бойкоту бразильского мяса уже присоединились британская сеть Sainsbury's, бельгийские магазины Carrefour и Delhaize, голландское подразделение Lidl и французский Auchan. Немецкая Metro пока приводит внутреннюю проверку своих поставщиков. При этом некоторые продавцы уже заявили о намерении вообще отказаться от любых закупок говядины из Южной Америки, поскольку они не могут однозначно определить, легальное ли мясо им поставляется, или нет.

Незаконная вырубка лесов в Амазонии в последние годы резко активизировалась. С августа 2020 по июль 2021 года по полученным на основании снимков из космоса данным, было уничтожено более 13 тысяч квадратных километров тропических лесов, рекордный показатель с 2006 года.