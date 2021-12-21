Фрески из парка Помпеи обретут вторую жизнь благодаря новым технологиям

Уникальные фрески и мозаики из знаменитого археологического парка Помпеи, которые оказались сильно повреждены или расколоты на мелкие фрагменты в 79 году н.э. во время извержения Везувия, обретут вторую жизнь благодаря новейшим технологиям.

В рамках экспериментального проекта RePair, появившегося на свет благодаря усилиям венецианского университета Ка-Фоскари, впервые в истории с помощью робототехники и искусственного интеллекта будут восстановлены важнейшие археологические артефакты, возрождение которых вручную по сей день заканчивалось полным фиаско. По этой причине осколки фресок и мозаик долгое время оставались в музейных хранилищах. Как поясняют ученые, задействованные в проекте, благодаря гиперспектральным технологиям можно воссоздать изначальный рисунок на фрагментах, где он был полностью стерт. Тысячи осколков, похожих на маленькие кусочки головоломки, будут переставлены с помощью роботизированной инфраструктуры, оснащенной механическими руками с датчиками, способными сканировать фрагменты, распознавать их с помощью системы трехмерной оцифровки и аккуратно расставлять в нужном порядке.

В частности, роботы попытаются собрать воедино фрески со стен и потолка "Дома художников за работой", который сначала был поврежден во время извержения Везувия, а затем, в ходе бомбардировок во времена Второй мировой войны, и вовсе превратился в гору осколков. Также они возьмутся за воссоздание поврежденных фрагментов фресок из "Школы доспехов".