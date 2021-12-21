ФТС задержала в московском регионе 38 фур с нелегальными товарами

Сотрудники Федеральной таможенной службы за четыре дня выявили 38 фур, перевозивших более 600 тонн товаров с нарушениями. Проверки прошли в Москве и Московской области, сообщили в пресс-службе ФТС.

Кроме подразделений таможни, в проверках участвовали экипажи ДПС.

"В ходе проверок таможенники обнаружили товары народного потребления с признаками недостоверного декларирования, в том числе детские игрушки, парфюмерную продукцию и обувь без маркировки, БАДы, мебель, плодоовощную продукцию - турецкие перцы и гранаты с повышенным уровнем пестицидов, автозапчасти с признаками контрафактности", - говорится в сообщении ФТС.

Отмечается, что задержанные грузовики следовали из Беларуси, Киргизии и Казахстана. Сейчас машины помещены в зоны таможенного контроля для проведения досмотра, точная стоимость товаров, перевозившихся с нарушениями, будет установлена позднее.