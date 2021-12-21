Глава делегации РФ: Контакты с США по гарантиям безопасности уже начались

Контакты с США по гарантиям безопасности уже начались. Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Я думаю, все-таки в НАТО и в Вашингтоне прекрасно понимают, о чем идет речь и отдают себе отчет. Я думаю, что реально все же переговоры начнутся, и уже, по-моему, потихоньку есть контакт - (помощника президента РФ - прим.) Юрия Ушакова с советником президента США (по национальной безопасности Джейком Салливаном - прим.)… И вполне есть шанс что-нибудь продвинуть - и в реальные сроки. Я надеюсь на это", - сказал дипломат в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Напомним, ранее МИД РФ опубликовал и передал Вашингтону и его союзникам проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Один из пунктов проекта предполагает получение от альянса гарантий нерасширения на территорию Украины.