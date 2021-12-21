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21.12.2021 11:51
Рубрика: Власть

Глава делегации РФ: Поддержка КНР предложений по гарантиям безопасности ощутима

Текст: Диана Ковалева

Поддержка Пекином предложений РФ по гарантиям безопасности ощутима. Об этом заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Глава делегации РФ: Контакты с США по гарантиям безопасности уже начались

"Конечно, (эта поддержка изменит баланс сил - прим.). Я думаю, мнение Китая очень важно. К нему прислушиваются как в Вашингтоне, так и в странах НАТО. Китай является нашим союзником, и его поддержка в этом вопросе ощутима", - сказал Гаврилов в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".

Он также уверен, что в ходе переговоров все резкие заявления в ответ на предложения России по гарантиям безопасности будут сглаживаться.

Напомним, ранее МИД РФ опубликовал и передал Вашингтону и его союзникам проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Один из пунктов проекта предполагает получение от альянса гарантий нерасширения на территорию Украины.

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