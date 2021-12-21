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21.12.2021 16:50
Рубрика: В мире

Глава МИД БиГ: РФ является примером построения инклюзивного общества

Текст: Диана Ковалева
Россия построила инклюзивное многонациональное общество, в основе которого лежит взаимопонимание и взаимное уважение представителей различных этнических и религиозных групп. Босния и Герцеговина (БиГ) может использовать этот опыт. Об этом заявила глава боснийского МИД Бисера Туркович на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости

"При таком многообразии национальных меньшинств, этнических и религиозных групп Россия смогла построить инклюзивное общество, и для Боснии и Герцеговины она должна являться настоящим примером того, как строить инклюзивное общество, основанное на взаимопонимании и уважении к другим этническим и религиозным группам", - сказала Туркович.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Она также напомнила, что Россия одной из первых признала независимость БиГ в 1992 году и неизменно играла и продолжает играть важную роль в урегулировании проблем в регионе, оставаясь "конструктивным партнером".

Лавров, в свою очередь, сообщил, что, по словам Туркович, власти БиГ дали согласие на открытие отделения российского посольства в Баня-Луке. Глава российской дипломатии также заявил, что попытки извне руководить процессами в БиГ сегодня являются атавизмом, который нужно немедленно искоренить.

"Мы убеждены, что Босния и Герцеговина - это состоявшееся государство, что те основы, которые были заложены Дейтонским соглашением, должны в полной мере уважаться", - сказал министр.

По его словам, в ходе переговоров он и его боснийская коллега в том числе обсудили общую ситуацию на Балканах, российская сторона подтвердила намерение продолжать "содействовать решению любых возникающих здесь проблем на основе взаимоуважительного диалога на региональном уровне с целью преодоления существующих разногласий исключительно политико-дипломатическим путем".

В мире Европа Босния и Герцеговина Правительство МИД

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