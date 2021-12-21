Глава ВОЗ призвал отменить массовые праздники и дал прогноз по пандемии

Всемирная организация здравоохранения призывает отменить массовые новогодние мероприятия, чтобы снизить распространение штамма "омикрон" коронавируса в мире.

"Лучше отменить праздник, чем потерять жизнь. Все мы хотим провести время с друзьями и семьей. Все мы хотим вернуться к нормальной жизни", - рассказал гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Bloomberg Quicktake.

Он также спрогнозировал, что пандемия должна закончиться уже в 2022 году. Но это произойдет, если 70 процентов населения планеты сделают прививку от COVID-19 в первой половине следующего года.