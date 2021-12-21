Госдума прописала правила дистанционных судебных заседаний

Участники процесса смогут подключаться к судебному заседанию с помощью системы веб-конференции. Для этого надо будет заранее подать ходатайство. Идентификацию граждане будут проходить через портал госуслуг.

Кроме того, принятый закон, по словам разработчиков, создает правовую основу для использования уже имеющихся в судах возможностей подачи документов в электронном виде. Иски в суды можно будет направлять через портал госуслуг.

Еще одна новация предусматривает возможность онлайн-ознакомления с материалами дела. "При наличии технической возможности в суде лицам, участвующим в деле, может быть предоставлен доступ к материалам дела в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" посредством информационной системы, определенной Верховным судом РФ, Судебным департаментом при Верховном суде РФ", говорится в пояснительной записке.