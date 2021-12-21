Госдума прописала правила дистанционных судебных заседаний

Новости

Попова назвала основные симптомы у инфицированных омикроном 16:31
Представитель турбизнеса разъяснил новые правила въезда в Таиланд 16:28
Три района Коми объявят временно опасными из-за пуска "Ангары" 16:25
Мурашко: Полностью привиты от коронавируса более 70 млн россиян 16:24
Из больницы выписали последнего пострадавшего на "Листвяжной" 16:23
Дрон-хищник: воздушный бой "Ориона" впечатлил The Drive 16:21
ФТС задержала в московском регионе 38 фур с нелегальными товарами 16:08
Путин: США уничтожили Югославию и разрушили Ирак без какой-либо санкции ООН 15:57
Стали известны подробности ДТП с автомобилем главы Кузбасса 15:45
Каждый житель Греции получит по тесту на коронавирус 15:41
Путин ввел штрафы до миллиона рублей за сокрытие данных о разливе нефти 15:37
Порошенко пообещал вернуться на Украину в январе 15:35
В Новой Москве произошел пожар в воинской части 15:35
Внедорожники Aurus запустят в серийное производство до конца 2022 года 15:30
В Португалии будут штрафовать за звонок сотруднику после рабочего дня 15:18
Прокурор попросил 5 лет колонии для блогера, осквернившего мемориал 15:14
В Томске задержали подозреваемого в поджоге гипермаркета "Лента" 15:13
Цены на газ в Европе побили исторический рекорд в 2000 долларов 15:12
Церковные дипломаты занимаются вопросом встречи патриарха Кирилла с Папой Римским 15:03
Эксперты предупредили, что ревакцинироваться, возможно, придется трижды в год 14:58
РВСН получат 21 пусковую установку с МБР "Ярс", "Авангард" и "Сармат" 14:55
Лукашенко вручил космонавту Олегу Новицкому орден Дружбы народов 14:52
Накануне праздников в Италии ужесточат меры санитарной безопасности 14:52
ФАС согласовала цены на новые формы выпуска препаратов от COVID-19 14:49
Первый авиаполк МиГ-31 с гиперзвуковыми "Кинжалами" сформирован в России 14:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
21.12.2021 16:30
Рубрика: Власть

Госдума прописала правила дистанционных судебных заседаний

Текст: Владислав Куликов
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, прописывающий правила дистанционного участия в судебных процессах. Соответствующие поправки вносятся в ГПК, Кодекс административного судопроизводства и Арбитражный процессуальный кодекс.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Участники процесса смогут подключаться к судебному заседанию с помощью системы веб-конференции. Для этого надо будет заранее подать ходатайство. Идентификацию граждане будут проходить через портал госуслуг.

Верховный суд впервые объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет

Кроме того, принятый закон, по словам разработчиков, создает правовую основу для использования уже имеющихся в судах возможностей подачи документов в электронном виде. Иски в суды можно будет направлять через портал госуслуг.

Еще одна новация предусматривает возможность онлайн-ознакомления с материалами дела. "При наличии технической возможности в суде лицам, участвующим в деле, может быть предоставлен доступ к материалам дела в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" посредством информационной системы, определенной Верховным судом РФ, Судебным департаментом при Верховном суде РФ", говорится в пояснительной записке.

Власть Работа власти Власть Работа власти Судебная система Законодательная власть Госдума

Главное сегодня

Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2024 года
В Кремле оценили ситуацию с поставками по газопроводу Ямал - Европа
Путин предупредил о жесткой реакции России на агрессию Запада
Цены на газ в Европе преодолели отметку в 1900 долларов
В Свердловской области отменили QR-коды в торговых центрах
В Госдуму внесен проект закона об организации местного самоуправления
ВС РФ объяснил, какие сведения из жалоб граждан можно считать порочащими