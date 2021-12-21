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21.12.2021 17:19
Рубрика: Власть

Госдума разрешила проводить по видео допросы и очные ставки

Текст: Владислав Куликов

Госдума приняла во втором чтении проект поправок в УПК, разрешающий использовать видеосвязь в ходе расследования уголовных дел. В частности, в режиме видеосвязи будет разрешено проводить допросы, очные ставки и даже опознания. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: iStock
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"Пандемия ускорила внедрение в правовую практику информационных технологий для проведения в дистанционном режиме каких-либо процедур. Однако и без того развитие практики двигалось бы в этом же направлении, - отметил в свое время председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Предлагаемые меры направлены на повышение эффективности деятельности органов следствия и соблюдение разумных сроков судопроизводства".

По его словам, у органов предварительного расследования нередко возникает необходимость провести определенные следственные действия с лицами, находящимися в других регионах.

"Это могут быть и свидетели, и потерпевшие, вынужденные по каким-то причинам уехать или переехать. Например, жертвой преступления может стать турист, который по окончании отпуска вернулся домой", - говорит он.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Как сказано в принятом законе, следователь или дознаватель вправе провести допрос, очную ставку, опознание путем использования систем видео-конференц-связи государственных органов, осуществляющих предварительное расследование, при наличии технической возможности. Иными словами, для участия в дистанционном следственном действии человеку придется прийти в местное отделение полиции или Следственного комитета, где есть технические условия. Там человека по официальным каналам свяжут со следователем, ведущим дело. Применение видеозаписи при проведении таких следственных действий будет обязательным.

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