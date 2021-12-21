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21.12.2021 18:05
Рубрика: Власть

Госдума вводит пожизненный срок для педофилов-рецидивистов

Текст: Татьяна Замахина
Первое чтение в Госдуме прошел законопроект о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за совершенное впервые насилие в отношении двух и более детей и подростков.
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Авторами инициативы выступили первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

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"Пожизненный срок - справедливая мера, позволяющая изолировать выродков, - не стал скрывать эмоций председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя эту тему в своем Telegram-канале. - Людьми их назвать нельзя, хотя они и в человеческом обличье".

Он выразил надежду, что это решение защитит детей, семьи, общество в целом от тех, кто наносит непоправимый вред.

В связи с резонансными преступлениями в отношении детей, не утихают дискуссии об ужесточении наказания для педофилов, напомнил Павел Крашенинников. По словам автора проекта, в обществе периодически даже возникают предложения о возвращении смертной казни за подобные преступления. "По моему мнению, как и по мнению многих экспертов, пожизненное лишение свободы - наказание более жесткое, чем смертная казнь", - считает депутат.

Согласно нынешнему законодательству, пожизненное лишение свободы грозит только в случае совершения насилия ранее судимым лицом за аналогичное деяние и в отношении несовершеннолетнего младше 14 лет. Этот возраст авторы из "Единой России" предлагают поднять до 18 лет.

Фото: Александра Мудрац/ ТАСС
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Законопроект распространяет максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних до 18 лет.

Кроме того, пожизненный срок будет предусмотрен и для ранее не привлекавшихся по данным статьям педофилов за аналогичные преступления, если они совершены в отношении двух и более несовершеннолетних.

Под данный законопроект подпадает и насилие над несовершеннолетними, сопряженное с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

Документ не вызвал возражений у Верховного суда и был поддержан правительством.

Власть Право Уголовное право Законодательная власть Госдума

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