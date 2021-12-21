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Рубрика: Власть

Госдума запретит списывать соцвыплаты в счет долгов по кредитам

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла во втором чтении законопроект, которым предлагается установить запрет на списание кредитными организациями соцвыплат в счет погашения задолженности.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул важность принятия законопроекта. Он напомнил, что ранее депутаты уже приняли законы, запрещающие взыскивать долги, например, с пенсий, алиментов. Кроме того, защитили минимальный гарантированный доход граждан от списания по исполнительному производству. Теперь эти гарантии распространяют на единовременные социальные выплаты.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Законопроект защищает социальные выплаты граждан от списания по исполнительному производству. Как объяснил Володин, эта норма будет касаться не только разовых выплат, назначенных решением президента или правительства, но и других видов социальной помощи. В том числе - новых пособий беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Банкам будет запрещено списывать долги с этих выплат, если только сам гражданин не решит направить их на погашение задолженности. При этом даже если заемщик в договоре подтвердил согласие на списание средств, он сможет в течение 14 дней обратиться в банк и вернуть социальные выплаты. Они должны быть перечислены ему в течение трех рабочих дней.

Важно, что положения закона будут иметь обратную силу в отношении средств, поступивших на счет с 1 января 2021 года, подчеркнул Председатель ГД.

Замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев напомнил, что президент РФ на втором этапе съезда партии предложил исправить указанный пробел в законодательстве. По словам депутата, неправильно, когда государство направляет деньги для того, чтобы помочь людям, а эти деньги оказываются в руках кредиторов, то есть используются не в тех целях, которые назначили власти.

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