Художники и музыканты получили награды за создание образа Александра Невского

Святой воин, искусный дипломат, умный политик - весь год молодые художники, скульпторы, музыканты, иконописцы, хоровики искали новые художественные образы великого князя Александра Невского. В год его 800-летия был объявлен всероссийский творческий конкурс, в понедельник, 20 декабря, жюри подвело его итоги в Историческом парке "Россия - Моя история" на ВДНХ.

Конкурсантам пришлось вписывать свои работы в громкий образный ряд юбилейного года - с участием президента и патриарха был открыт памятник на Чудском озере, в рамках просветительского марафона глава РВИО Владимир Мединский прочитал о великом государственном деятеле лекцию, в Третьяковке показали диораму "Ледовое побоище".

- Мне кажется, что этот конкурс как раз возрождает хорошую традицию творческого заказа для деятелей культуры и творцов произведений, посвященных тем или иным историческим деятелям или событиям, - сказал, открывая церемонию награждения победителей конкурса глава Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

Председатель РВИО выразил благодарность за внимание к конкурсу Патриаршему совету по культуре и его председателю, митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону (Шевкунову).

- Надеюсь, что для финалистов конкурс станет очередным шагом к признанию. Пусть они молоды, но, думаю, что они в будущем станут известными, - добавил Владимир Мединский.

Участниками конкурса стали более 250 человек в возрасте от 18 до 35 лет из 51 субъекта РФ. В пяти номинациях - "гимнографическое произведение", "живопись", "икона", "скульптура" и "хоровое произведение" - были определены 15 победителей.

-Это прекрасная традиция, которую возрождает Российское военно-историческое общество... Мы должны гордиться, что первыми оказались на этом пути после долгого перерыва, - сказала, обращаясь к победителям, член жюри, председатель Наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова. - Хотела бы поблагодарить всех участников конкурса. Вы рискнули и по-хорошему дерзновенно приступили к этой потрясающей и многогранной теме.

Надеюсь, что для финалистов этот конкурс станет шагом в большое искусство, сказал Владимир Мединский

Победителями конкурса стали: в номинации "живопись" - Татьяна Бодрова (Пермский край, работа "Великий князь, полководец, святой, защитник земли Русской Александр Невский"); в номинации "скульптура" - Дарья Бердник (г. Сочи, работа "Святой защитник"); в номинации "икона" - Екатерина Коноплева (г. Санкт-Петербург, работа "Святой Александр Невский - выбор России"); в номинации "гимнографическое произведение" - Рафаил Османов (г. Санкт-Петербург, работа "Тропарь Александру Невскому"); в номинации "хоровое произведение" - Алексей Черняк (г. Екатеринбург, работа "В Городце"). Более 100 лучших работ об Александре Невском представлены на выставке в Историческом парке "Россия - Моя история".