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21.12.2021 09:20
Рубрика: Власть

Инспекторы МЧС будут контролировать пожарные системы дистанционно

Текст: Тимофей Борисов
Фото: Татьяна Андреева/ РГ Фото: Татьяна Андреева/ РГ
Фото: Татьяна Андреева/ РГ

МЧС России с помощью цифровых технологий создаст "умный" пожарный надзор. Он предусматривает минимум контактов инспекторов Госпожнадзора с владельцами зданий и объектов.

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"Технически сейчас это все исполнимо, и в ближайшее время дистанционный контроль начнет массово применяться", - сообщил временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян в интервью агентству ТАСС.

И.о. главы МЧС пояснил, что сейчас как технологии контроля, так и цифровые технологии передачи данных достигли такого развития, что позволят отслеживать работоспособность автоматических систем пожарной защиты, скажем по e-mail.

"Сейчас основная задача - с помощью цифровых технологий сделать умный пожарный надзор, который позволит пожарному инспектору как можно меньше контактировать с руководством объекта, собственником, но при этом быть максимально информированным об истинном положении дел на поднадзорном ему объекте", - сообщил генерал.

Дистанционный контроль за работой систем автоматических систем противопожарной защиты на объектах по словам Александра Чуприяна, будет работать примерно так: "В случае неисправности системы инспектор по электронной почте обратит на это внимание собственника, который в свою очередь даст обратный ответ. И мы в автоматическом режиме увидим, устранили они нарушение или нет".

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Пока остается нерешенным вопрос, кто за все это будет платит и сколько. Но, естественно, что новшество потребует дополнительных расходов, которые лягут на собственников развлекательно-торговых центров, дискотек, офисов. И об этом и.о. главы министра сказал прямо. По его мнению, общество, бизнес должны быть более ответственными, чтобы больше никогда не повторилась "Зимняя вишня".

Власть Безопасность Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МЧС

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