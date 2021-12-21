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21.12.2021 18:45
Рубрика: Культура

IPQuorum: Инсайд из Зимнего дворца

Новая публикация IPQuorum заслуживает того, чтобы считать ее беспрецедентным инсайдом. Сотрудники Эрмитажа признают свершившимся фактом то, что один из столпов мирового музейного дела впервые в своей истории начал формировать новую коллекцию/экспозицию из NFT-произведений.
Marco Brambilla, Partial Equilibrium (fragment) © Фото: Marco Brambilla. Courtesy of the artist Marco Brambilla, Partial Equilibrium (fragment) © Фото: Marco Brambilla. Courtesy of the artist
Marco Brambilla, Partial Equilibrium (fragment) © Фото: Marco Brambilla. Courtesy of the artist

Неужели новый цифровой формат уподобился нетленным полотнам, получив признание в качестве реальной ценности для искусства? Зачем лучшие эксперты создают принципиально новый образ одного из авторитетнейших музеев планеты и готовы на смелый эксперимент, чтобы музей стал сочетанием виртуальной выставки и биржи? Ответы на эти и другие вопросы - из первых уст. Рассказывает заведующий отделом современного искусства Государственного Эрмитажа Дмитрий Озерков.

Фото: instagram.com/russiancreativeawards
На Russian Creative Awards ФКИ анонсировала появление Конвенции о развитии креативных индустрий России

Но… чем хорош и опасен этот путь, давший уже заработать Эрмитажу на пяти токенизированных картинах великих мастеров почти полмиллиона долларов? Комментирует руководитель юридической службы музея Марина Цыгулева.

"Как Эрмитаж создает своего цифрового двойника" в IPQuorum.

Издание IPQuorum - новый формат работы международного бренда IPQuorum, который с 2017 года организует все самые яркие события мира интеллектуальной собственности и креативных индустрий в России, включая рынок LegalTech (программы для автоматизации юридических услуг) и сферы институтов развития.

IPQuorum - коммуникационный бренд - создан в 2017 году Ассоциацией IPChain и Евразийской конфедерацией обществ правообладателей с целью организации постоянно действующих международных коммуникационных площадок для диалога с мировым сообществом по вопросам развития сферы интеллектуальной собственности в условиях цифровой экономики. Под брендом IPQuorum на ежегодной основе проводится серия мероприятий в России и за рубежом. Комплекс выставок, конференций, дискуссий, презентаций и бизнес-сессий, призванный стать драйвером качественных изменений глобального рынка интеллектуальной собственности, развития сфер изящных (beaux-arts) и промышленных искусств (arts industriels) как полноправных субъектов цифровой экономики.

Флагманским проектом, реализуемым под брендом IPQuorum, является Международный стратегический форум по интеллектуальной собственности, который ежегодно проводился в особой экономической зоне - Калининградской области, а в 2021 прошел в новом формате Tech for Content 2021 by IPQuorum в инновационном центре "Сколково". В работе Форума в разные годы принимали участие более 5700 участников из более чем 30 стран мира.

Ipquorum: Новости интеллектуальной собственности Культура Арт Музеи и памятники