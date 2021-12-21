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21.12.2021 17:27
Рубрика: Власть

Кабмин направит регионам 10 млрд рублей на замену оборудования

Текст: Галина Мисливская

Медицинское оборудование в условиях пандемии изнашивается быстрее, поэтому правительство приняло решение направить в регионы 10 миллиардов рублей на ремонт и замену техники, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

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"Система здравоохранения практически два года работает в условиях повышенной нагрузки", - отметил премьер. В частности, пациенты с коронавирусом проходят различные обследования, в том числе - рентгенологические, "из-за того, что они стали проводиться чаще, техника быстрее изнашивается", добавил он.

"Мы приняли решение выделить регионам нашей страны 10 миллиардов рублей на ремонт и замену оборудования, которое используется при обследовании и лечении заболевших ковидом", - сообщил Мишустин. Деньги получат 54 российских субъекта и смогут направить их также на закупку расходных материалов для больниц, средств индивидуальной защиты для персонала.

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