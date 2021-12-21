Как предпенсионерам защититься от телефонных мошенников

Выплаты от госучреждений - одна из излюбленных схем телефонных мошенников. И в преддверии Нового года они акцентировали внимание на людях предпенсионного возраста: предлагая перечисления за трудовой стаж, они выманивают платежные реквизиты жертв и одноразовые коды для совершения операции.

Чтобы не стать жертвой злоумышленников, стоит соблюдать базовые правила безопасности при общении с незнакомыми людьми по телефону: никогда не сообщать третьим лицам, даже если они представляются сотрудниками банков или государственных учреждений, конфиденциальную информацию, в том числе одноразовый код из SMS или push-уведомления. Об этом "РГ" сообщили в компаниях "Лаборатория Касперского", "Газинформесервис", Zecurion и Digital Security, специализирующихся на кибербезопасности.

По информации "Известий", телефонные мошенники стали под видом сотрудников госорганов звонить россиянам предпенсионного возраста и обещать провести "выплаты" за накопленный трудовой стаж. Злоумышленники просят уточнить номер банковской карты якобы для зачисления денежных средств, а также продиктовать код из СМС-сообщения. С помощью этих данных преступники в дальнейшем могут похитить деньги граждан. О попытках такого обмана сообщили в ВТБ, в декабре 2021 года фиксировали и в Газпромбанке. О схеме обмана также знают в Почта-банке и "Зените".

"В преддверии новогодних праздников внимание злоумышленников сместилось на людей предпенсионного возраста, - подтвердил специалист департамента анализа защищенности Digital Security Александр багов. - Убежденные в правдоподобности истории с выплатами за рабочий стаж, граждане доверяют собеседнику, особенно если звонящий знает их имя или паспортные данные. Опасность состоит в том, что подобные легенды легко вводят в заблуждение и усыпляют бдительность жертвы. Мошеннические звонки могут нести вред в том случае, если пользователь поведется на уловки и, например, переведет деньги или сообщит данные своей карты".

Эксперт компании "Газинформсервис" Григорий Ковшов уточнил, что аудитория выбрана злоумышленниками не случайно, люди предпенсионного возраста традиционно вовлечены в предновогодние заботы. Опасность схемы в том, что люди старшего поколения более склонны доверять уловкам мошенников, к тому же перед Новым годом они зачастую рассчитывают на финансовую поддержку от государства, добавил он. Предпенсионеры экономически более активны, чем пенсионеры, в то же время они достаточно доверчивы, указал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

"Если во время звонка от вас требуют немедленно совершить какое-либо действие, начинают запугивать или, наоборот, обращаются с крайне щедрым предложением, вероятнее всего, это мошенники - в таком случае лучше завершить звонок и самостоятельно перезвонить в организацию, которую якобы представлял человек, - советует аналитик Kaspersky Who Calls Виталий Воробьёв. - Звонить нужно не на тот номер, с которого звонили вам, а на номер, обозначенный на официальном сайте. И помните, если предложение по телефону звучит слишком заманчиво, чтобы быть правдой, то, скорее всего, это фейк".

По словам собеседников "РГ", важно помнить, что никому и ни при каких обстоятельствах не стоит сообщать данные вашей банковской карты: ПИН-код, CVV-код, коды из СМС, логин и пароль для входа в мобильный банк. Известно, что для получения выплат за накопленный трудовой стаж необходимо обращаться в ПФР, в том числе предоставить реквизиты карты, но при этом, конечно, никто не потребует от граждан кода из СМС, констатировали они.