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Рубрика: В мире

Как в Испании готовятся к праздникам в условиях пандемии

Текст: Юрий Когалов
Пару месяцев назад премьер-министр Испании Педро Санчес уверял, что католическое Рождество в этом году будет отличаться от прошлого, что праздники пройдут лучше. Однако этому прогнозу не суждено сбыться. В пиренейском королевстве сейчас регистрируется уже шестая волна коронавируса. За полтора месяца число переболевших COVID-19 увеличилось более чем на 500 тысяч. В итоге с начала пандемии в Испании зарегистрировано свыше 5,5 миллиона случаев заражения.
Фото: Jesus Hellin/Europa Press via Getty Images Фото: Jesus Hellin/Europa Press via Getty Images
Фото: Jesus Hellin/Europa Press via Getty Images

По данным Минздрава, за последние 14 дней в половине автономий выявлялось более 600 случаев инфицирования на 100 тысяч жителей (а в Наварре и Стране басков и вовсе - более тысячи случаев). К тому же тесты на коронавирус оказываются положительными в 12,52% случаев (порог в 5%, установленный ВОЗ, был преодолен 1 декабря). Как отмечает La Razon, эти данные свидетельствуют о том, что службы общественного здравоохранения уже потеряли контроль над распространением вируса.

Фото: Luca Piergiovanni/ EPA
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На фоне этих новостей власти Каталонии приняли решение закрыть ночные заведения, ограничить посещение ресторанов (до 50% вместимости) и торговых центров (не более 70% вместимости), запретить собираться группами более 10 человек. Все государственные служащие, способные работать из дома, переводятся на удаленку. Вводится комендантский час с часа ночи до шести утра. Действовать ограничения будут как минимум 15 дней, начиная с ближайшей пятницы, 24 декабря, власти региона не исключают, что эти меры будут продлены после Нового года.

А в Мадриде с завтрашнего дня начнут бесплатно раздавать в аптеках тесты на антигены. Власти надеются, что это поможет сдержать распространение коронавируса, что люди проверят себя и при получении положительного результата обратятся к врачу, и не будут принимать участия в семейных встречах (дело в том, что в Испании на рождественских каникулах часто вместе собираются все близкие и дальние родственники, которых может быть несколько десятков человек). Самостоятельно приобрести такой тест готовы не многие, цены в испанских аптеках на них одни из самых высоких в Европе (до 7 евро, а до того, как государство вмешалось в этот вопрос, доходили и до 10 евро).

Поскольку все ограничения находятся в ведении регионов, министерство здравоохранения ограничилось тем, что выпустило памятку, как необходимо вести себя, чтобы не заразиться коронавирусом во время праздников. В первую очередь, рекомендовано не собираться всей семьей, приглашать только тех, с кем видишься постоянно. Также советуют везде носить маски, как можно тщательнее мыть руки, использовать дезинфицирующие средства, проветривать помещения, не передавать никакие предметы из рук в руки (даже подарки). За столом отсадить подальше тех, кто пришел в гости, подписать все бокалы, чтобы никто случайно не взял чужой, и разговаривать как можно тише.

В мире Европа Испания Пандемия коронавируса COVID-19

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