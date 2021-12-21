Кириенко: ОНФ стал действенным инструментом объективного народного контроля

Общероссийский народный фронт (ОНФ) стал действенным инструментом объективного народного контроля, считает первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Безусловно, Народный фронт сегодня является реально действующим инструментом объективного народного контроля. Это возможность для президента, как для лидера Народного фронта, получить независимую объективную информацию из первых уст, непосредственно от людей, для которых реализуются государственный проекты и программы", - сказал на съезде ОНФ Кириенко, чьи слова приводит РИА Новости.

Первый замглавы президентской администрации также обратил внимание на то, что акция "Мы вместе" под эгидой ОНФ позволила помочь более чем семи миллионам человек во время пандемии.

"Вы дали пример, и к вам присоединились более десяти тысяч самых разных организаций - общественных и коммерческих, и крупного бизнеса, и совсем малых предприятий и индивидуальных предпринимателей", - подчеркнул Кириенко.