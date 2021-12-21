Компании и предпринимателей поделят на группы риска по "антиотмывочному" закону

Президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении в России антиотмывочной платформы "Знай своего клиента" на базе ЦБ. Она предполагает разделение юрлиц и индивидуальных предпринимателей на три группы - "зеленую", "желтую" и "красную" - в соответствии с уровнем риска по "антиотмывочному" закону - низким, средним и высоким.

Низкий уровень риска будет присваиваться платформой тем, кто ведет хозяйственную деятельность без вовлечения в сомнительные операции, средний - тем, кто совмещает реальную и теневую часть деятельности. Высокий же уровень риска будет присваиваться банковским клиентам, которые не ведут реальной хозяйственной деятельности, регистрируются на подставных физлиц и контролируются третьими лицами, препятствуют установлению бенефициаров сомнительных операций налоговыми органами и силовиками, а также обеспечивают расчеты теневого сектора экономики. По расчетам ЦБ, больше 95% корпоративных клиентов банков после оценки риска попадут "в зеленую зону".

По словам директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинского, банк может отказать в проведении операции "зеленому" клиенту, если он направляет платеж в адрес "желтого" и тем более "красного". Но при этом "зеленый" клиент не получает "желтую" и "красную" метку.

С помощью сервиса до банков будет доводиться информация об уровне риска вовлеченности в совершение сомнительных операций клиентов и их контрагентов. Запуск этой платформы позволит снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей - клиентов банков и одновременно сконцентрировать внимание кредитных организаций на противодействии сомнительным операциям.

Как уточнил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин, процесс присоединения кредитных организаций к платформе "не настолько дорогостоящий", по оценке самих банков. Он зависит от размера банка в том числе, добавил Ясинский.

Начальник департамента финансового мониторинга Банка "Зенит" Людмила Соколова отметила, что платформа "Знай своего клиента" будет полезна и востребована. Она станет дополнительным эффективным критерием для понимания клиента, считает собеседница "РГ".

Зампред Национального совета финансового рынка Александр Наумов указал, что критерии оценки риска со стороны ЦБ непубличны, и это несет определенные риски. Ведь "красным" клиентам фактически блокируется деятельность, отметил он.

Соколова с ним не согласна. "Банк России может проследить всю цепочку движения денежных средств и сделать правильные выводы в отношении клиента, - пояснила собеседница "РГ". - С запуском платформы кредитные организации смогут более точно определять реальную зону своего клиента и его контрагентов для оценки проведения сомнительных операций. Более того данная инициатива позволит банкам смягчить требования к "зеленым клиентам". Все это возможно при точной оценке со стороны ЦБ в части отнесения юридических лиц к "красным", "желтым" и "зеленым". Кроме того, данную информацию можно применять и в судебной практике для защиты позиции банка".

Платформа "Знай своего клиента" будет способствовать сокращению числа сомнительных операций и предотвращению неправомерных отказов в операциях юридическим лицам, ведущим реальную деятельность (зеленая группа по "ЗСК"), уверена Соколова.

По данным ЦБ, объемы сомнительных операций в первом полугодии 2021 года упали на 11%, на 1 октября показатель достиг 51 млрд рублей. Почти на 20%, до 31 млрд рублей, снизился объем незаконного обналичивания в банковском секторе.