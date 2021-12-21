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21.12.2021 17:19
Рубрика: Общество

Лауреаты конкурса "Русский онлайн в пандемию" побывали в редакции "РГ"

Текст: Елена Новоселова
"Школа, где я работаю учителем русского языка, находится высоко в горах на берегу озера Севан, и 90 процентов мужчин уезжают весной на заработки в Россию. А возвращаясь, привозят на родину русский язык и русскую культуру", - говорит русист из Армении Гоар Геворкян. Вместе с другими лауреатами 21-го Международного Пушкинского конкурса "Русский онлайн в пандемию: испытание или шанс?" она побывала в редакции "Российской газеты".

Однако не всем, кто сделал "великий и могучий" своей профессией и любит свое дело, удалось принять участие в конкурсе. И причина этого далеко не в пандемии и закрытых границах. Впервые нет участников с Украины.

"Мы все работаем в сложное время, в эпоху постправды. Мы хорошо понимаем, как трудно вам выполнять свою миссию - преподавать русский, - на волне русофобии в некоторых странах, - сказала, приветствуя лауреатов, автор идеи Пушкинского конкурса и заместитель редактора "РГ" Ядвига Юферова. - Учитель русского - это не только преподаватель, но и дипломат, паромщик между культурами и цивилизациями".

В этом году в редакцию прислали 179 работ из 27 стран. Добраться до Москвы из 50 лауреатов смогли 40 человек. Многое зависит от отношений между государствами. Свой первый международный визит новый президент Монголии совершил в Россию. И вот у нас мощная и деятельная команда участников конкурса из этой страны. А Дауренбек Нуртуган ищет способ издать русско-монгольский электронный словарь.

Как выразилась Елена Эрор из Венгрии, она работает на нашу диаспору, которая хочет сохранить в иноязычной среде свою культуру и язык. Но среди ее учеников не только русские, но и казахи, киргизы, сербы… Всего 130 детей, которые учат русский язык.

Представляя грузинских учителей, которые хотя и с огромными трудностями, но все же добрались до Москвы, Ядвига Юферова рассказала историю своей дружбы с народной артисткой Грузии Ирмой Сохадзе, исполнительницей культовой в СССР песни "Оранжевое солнце". Когда отношения между двумя братскими странами испортились настолько, что были введены визы, она позвонила и сказала: "Слушай, давай что-нибудь делать! Тут все бросились учить английский, будто всей страной собираются эмигрировать в США. Пусть учат хоть японский, но не во вред же русскому!". И в "РГ" прошел вечер "Мир без виз: Москва с грузинским акцентом". Входной билет был единый: русский приводит своего друга грузина, а грузин - русского брата. Зал был переполнен. Русский с грузинским акцентом". В подарок всем лауреатам Ирма Сохадзе спела свою знаменитую песню.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Среди лауреатов 2021 года - Виктория Жолудь из ДНР. "У нас регион, где живут более 30 национальностей. Здесь всегда говорили на русском языке, но после 2014 года мои ученики стали обращать внимание на его красоту и чистоту, на правильное ударение", - подчеркивает она.

"Жители Донбасса хотели только двух вещей: праздновать День Победы и говорить на русском языке. Но вдруг из Львова приходит человек с автоматом и заставляет думать по-другому. Это трудно объяснить и принять. Может быть, с нашей поддержкой и солидарностью вам будет легче", - поддерживает учителей Донбасса Ядвига Юферова.

В Казахстане русский язык преподают во всех школах. Нурсулу Алиева рассказывает, коллеги физики и химики в шутку обижаются, потому что ее ученики читают на других уроках Булгакова и Достоевского. И это нам очень приятно слышать.

Пушкинский конкурс Общество Образование Русский язык на постсоветском пространстве

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