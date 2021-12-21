Лауреаты Пушкинского конкурса рассказывают, как учить русскому в пандемию

"Каждый урок превращался в открытый. За монитором вместе с первоклассниками оказались их родители". Так написала в своем эссе лауреат Международного Пушкинского конкурса для учителей русского языка "Русский онлайн в пандемию: испытание или шанс?". Сегодня вместе с другими победителями мы встречаем ее в редакции "Российской газеты".

Ольга Голота, Сирия:

- Даже в самом глухом месте, где нет хороших школ и университетов, изучение русского языка стало реальностью. Расскажу вам и о Сирии. Чтобы постоянно повышать мотивацию школьников, мы организовываем национальные и участвуем в международных конкурсах. Только благодаря формату онлайн мои школьники смогли принять участие в "Живой классике", Пушкинских чтениях, в конкурсе "Расскажи о национальных промыслах" и многих других. Да, они были на вынужденных каникулах, но все равно занимались русским онлайн. Дистанционно мы поздравили наших друзей в России с Новым 2021 годом, а космонавтам смогли отправить поздравления ко Дню космонавтики. Институт Пушкина порадовал ребят онлайн-занятиями по русскому языку и культуре. Послы русского языка рассказали о хохломе, гжели и дымковской игрушке. Дистанционное обучение убирает дистанции между друзьями. Самоизоляция объединила людей.

Алиева Нигора Эркинжановна, Узбекистан:

- С сентября 2020 года начали транслировать телеуроки по двум каналам государственного телевидения. Были задействованы учителя, отличники народного образования. Все ученики, не выходя из дома, сидя у телевизоров, слушали объяснения учителей по всем предметам. Родители контролировали их, помогали при необходимости. А учителя проверяли детей в группах по интернету. Да, тяжело пришлось учителям, когда интернет зависает, скорость слабая, нет высокоскоростного интернета, а если и есть, то плата за него огромная. Тут еще появился ролик, где учитель в надежде поймать связь целый день сидит на крыше дома под палящим солнцем. Это было и смешно, и обидно.

Маазат Чаринова, Болгария:

- Большим открытием онлайна оказались интроверты: то ли родные стены их поддерживали, но именно здесь удалось услышать их и оценить по достоинству. А в категорию "настоящее чудо" запишем неожиданно заучившихся лодырей: за их спинами находились карантинированные родители или приставленные к ним дедушки-бабушки - и из нерадивых учеников они превратились в преуспевающих.

Елена Эрор, Венгрия:

- Мы в этот онлайн просто "нырнули", набрав побольше воздуха и зажмурившись. Сначала родители сидели рядом с дошкольниками и первоклассниками, но постепенно стало заметно, что все чаще дети остаются одни на уроке. Мне поверили. И правда, я ощущала, что как будто незримо держу ребят за руку через монитор. И никто не сползал под стол и не убегал на диван. С первоклассниками мы иногда даже задерживались на целый урок просто чтобы пообщаться и поиграть в "Море волнуется раз...". Ребята показывали домашних питомцев и делали все, чтобы я не выключила сессию. Это было очень трогательно.

Дауренбек Нуртуган, Монголия:

- Всякая трудность стимулирует на что-то еще большее. Для меня это создание русско-монгольского онлайн-словаря. Для обучения детей устной русской речи и тренировки речевого аппарата требуется определенный словарный запас. Поэтому, в первую очередь, нужно усвоить минимум русских слов.

Мы живем в эпоху стремительного развития научных технологий. Сам лично интересуюсь ими, особенно профессиональным программным обеспечением. Например: Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe illustrator, Corel. Для пользы своей педагогической деятельности изучал, как создаются электронные словари. Но потерпел фиаско. Оказалось, что само программирование требует такого тонкого профессионализма, что мне, обычному учителю, это было не по силу. Обратился к нескольким коммерческим организациям за помощью во благо продвижения русского языка в стране - отказались помочь бесплатно. Обратился к нескольким фондам - опять отказали. Пусть это звучит странно и смешно, но я уже подумываю о кредите для создания онлайн-словаря.

Алла Чикаленко, Приднестровье:

- Над проектом "Новейший словарь COVIDных слов" ученики работали целый год. Им это так понравилось и так их вдохновило, что они продолжают и ныне собирать новые слова и дополнять свой словарь. Вот некоторые из слов, которые мы нашли: вируспруденция - ежедневные сводки о пандемии; гречкохайп - нездоровый ажиотаж, связанный с массовой закупкой гречки; дистантофил - ученики, которым нравится учиться удаленно; зависанцы - ученики, которые не выходят на связь; зумчилка - учительница; изо - изоляция; карантец - обозначение для какой-то неприятной ситуации; карантикулы - то ли каникулы, то ли карантин; карантье - владельцы собак, сдающие их в аренду для прогулок; карантэ - умение владеть собой в самоизоляции...