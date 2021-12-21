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21.12.2021 13:09
Рубрика: Власть

В Сочи начались переговоры Лаврова и главы МИД БиГ

Текст: Константин Волков (Сочи)

В Сочи в полдень 21 декабря начались переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и заместителя Председательствующего Совета министров, главы МИД Боснии и Герцеговины Бисеры Туркович.

Фото: FEHIM DEMIR/ EPA
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До начала переговоров в формате делегаций у Лаврова и Туркович состоялся разговор тет-а-тет.

"Пользуясь случаем, поздравляю вас с днем рождения, который вы недавно отмечали", - сказал Лавров в начале встречи, обращаясь к Туркович.

"В двусторонних отношениях между нашими странами нет, по крайней мере на наш взгляд, каких-то нерешенных проблем. Успешно развивается наше сотрудничество в международных организациях. Мы заинтересованы и дальше развивать наши контакты", - отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Рабочий визит Туркович приурочен к 25-летию установления российско-боснийско-герцеговинских дипломатических отношений. Как ранее информировал МИД РФ, "в ходе переговоров состоится обмен мнениями о состоянии и перспективах развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Предполагается обсудить актуальные региональные и международные темы".

Напомним, что 13 декабря главы МИД шести балканских стран провели встречу в Лондоне, на которой обсудили ситуацию в Боснии и Герцеговине. По словам Высокого представителя ООН в БиГ Кристиана Шмидта, сейчас эта страна столкнулась "с самой опасной экзистенциальной угрозой в послевоенный период".

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