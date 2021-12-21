Лавров не слышал о готовности ФРГ и Франции вернуться к "нормандскому" формату

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не слышал о заявлениях Франции и ФРГ о готовности вернуться к "нормандскому формату". На пресс-конференции по итогам переговоров с боснийской коллегой Бисерой Туркович он отметил, что хотел бы понять, что Париж и Берлин намерены обсуждать.

"Я не слышал о таких заявлениях… Но если они (Франция и Германия - прим. "РГ") их сделали и упомянули, что цель этой инициативы - обсуждение ситуации на Украине, то мы бы хотели понять, о чем конкретно идет речь. Если речь идет о выполнении минских договоренностей, то нужно сначала составить проект документов, которые будут выноситься на очередной встрече нормандского формата", - заявил министр.

Он подчеркнул, что пару месяцев назад российская сторона представила свое видение итогов подобной возможной встречи, но Париж и Берлин отказались его обсуждать. При том, что предложения РФ были составлены "строго в соответствии с минскими договоренностями". По словам Лаврова, Запад может попытаться использовать "нормандский формат", чтобы "облегчить Киеву задачу увиливания" от Минских соглашений. Он напомнил, что в Киеве сейчас активно звучат заявления о том, что минские договоренности устарели, нужен новый переговорный формат, а украинские политики не намерены вести никакого диалога с самопровозглашенными республиками Донбасса.

"Никто ни в Париже, ни в Берлине ни разу подобных деятелей за такие высказывания не одернул... Промолчали наши германские и французские коллеги, даже когда Зеленский, будучи президентом Украины, многоязычной страны, заявил в интервью, что, если кто-то из граждан Украины хочет разговаривать по-русски и считает себя русским, пусть проваливает в свою Россию. Мы привлекли внимание к подобным возмутительным заявлениям, никакой реакции не последовало", - отметил Лавров.