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Рубрика: Власть

Лавров посоветовал Абхазии и Южной Осетии активнее рассказывать о себе миру

Текст: Константин Волков
В Сочи прошли переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова с коллегами из Южной Осетии и Абхазии Дмитрием Медоевым и Иналом Ардзинбой. Как стало известно "РГ", переговоры появились в плотном расписании Лаврова буквально за два дня до встречи. Произошло это по инициативе Цхинвала и Сухума, поскольку республики стремились, по всей видимости, обсудить различные вопросы с Москвой до начала новогодних праздников.
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Как рассказал Лавров, отвечая на вопрос "РГ" касательно результатов встречи, в ходе общения с коллегами обсуждалось принципиальное намерение развивать интеграцию, с этой целью подписано уже более сотни документов с каждой из сторон. "Углубляется наше взаимодействие в экономике, в инвестиционной, социальной и гуманитарной сферах, - сказал глава МИД России. - Мы обеспечиваем безопасность Абхазии и Южной Осетии. Там, в соответствии с подписанными договорами, находятся наши военные базы, которые надежно закрывают потребности наших союзников в обеспечении безопасности своих рубежей".

В Сочи начались переговоры Лаврова и главы МИД БиГ

Также Лавров отметил, что в Абхазии были случаи, когда "приехавшие из России туристы сталкивались с неприятными ситуациями, не вполне легитимными процессами, происходящими с собственностью российских граждан, были и вопросы касательно деятельности российских предпринимателей". По словам министра, "по всем таким вопросам абхазские коллеги понимают необходимость активизировать свою деятельность, это касается и криминала в отношении наших туристов, и собственности".

Он подчеркнул, что по проблемам собственности достаточно давно создана специальная комиссия, которая очередное заседание провела в начале декабря. "На заседании было принято решение о возвращении собственности целому ряду наших граждан, но пока это не окончательно. Этим вопросом занимается министр иностранных дел Абхазии, и он делает все, чтобы решить эти вопросы", - добавил Лавров.

Что касается российского бизнеса в Абхазии, то, по словам министра, "решился или вот-вот решится застарелый вопрос, тянущийся примерно с 2016 года, в отношении одного российского предпринимателя, занимавшегося производством на территории Абхазии, и там по сути был рейдерский захват. Наши обращения дали результат на днях, подписано позитивное решение о компенсации, и теперь надо дождаться, когда этот процесс завершится. Я прямо подчеркнул нашим абхазским друзьям, что от того, как будет урегулирован этот вопрос, зависит привлекательность абхазского рынка для российских предпринимателей".

Абхазия и Южная Осетия стремятся развивать международное сотрудничество. Российская сторона рекомендует им начать с небольших шагов, а именно - увеличивать присутствие республик в мире в культурном плане, например, устраивая гастрономические, туристические выставки за рубежом, рассказывая о преимуществах отдыха в Абхазии и Южной Осетии. Кроме того, эти страны, вероятно, смогут принять участие в экономическом форуме Россия - Африка, который должен пройти в 2022 году в преддверии второго саммита Россия - Африка.

Южную Осетию и Абхазию также волнует демаркация границ, в первую очередь с Грузией. Работа в этом направлении в настоящее время идет, хотя она и сопряжена с рядом сложностей, вызванных разночтениями в картах разного периода. Также Россия оказывает помощь республикам в борьбе с пандемией. Увеличивается товарооборот между Россией и двумя республиками. Многие российские регионы проявляют интерес к сотрудничеству с ними. Цхинвал стал городом-побратимом Владивостока, и там даже появился почетный консул Южной Осетии. Кроме того, российская сторона рекомендует республикам развивать отношения с Крымом.

Почему многие туристы предпочитают отдых в Абхазии

Что касается вопросов безопасности и отношений с Грузией, то российская сторона рекомендует Цхинвалу и Сухуму обсуждать их в рамках Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Как отметил Лавров, на переговорах в Сочи "не обсуждались попытки затянуть Грузию в НАТО". Он отметил, что Грузия относится к так называемым "красным линиям", о которых шла речь в предложениях российской стороны к США в недавнем обращении.

"Россия искренне намерена не допустить негативного развития событий по тем сценариям, которые рисуют натовские стратеги", - подчеркнул Лавров.

После переговоров абхазская сторона подарила Лаврову большой деревянный ящик, в котором лежал ачамгур - абхазский щипковый трехструнный инструмент ручной работы, а также большую бутылку чачи. Южноосетинская делегация преподнесла картину с изображением храма.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Независимость Южной Осетии и Абхазии

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