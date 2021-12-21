Лавров: РФ готова обсуждать озабоченности США

Москва готова на переговорах по гарантиям безопасности обсуждать встречные озабоченности США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Однако, по его словам, российская сторона пока их не получала.

"Что касается вопроса, готовы ли мы обсуждать озабоченности Вашингтона, мы все готовы обсуждать, но пока мы такие озабоченности не получили", - сказал министр на пресс-конференции.

По его словам, главное сейчас начать переговоры в практическом плане. Касаемо отношений Россия - НАТО и диалога с США, министр отметил, что, по мнению Москвы, эти вопросы на определенном этапе необходимо рассматривать в рамках ОБСЕ.

"Прежде всего, исходя из того, что именно там все страны Евроатлантики на высшем уровне подписались под принципом равной и неделимой безопасности, в соответствии с которым никто из них, никто из нас - членов ОБСЕ - обязался не укреплять свою безопасность за счет ущемления безопасности других. Так что понимание по форматам есть, есть понимание и по тем ведомствам, которые будут представлены в соответствующих переговорах", - заявил Лавров.

Он также подчеркнул, что Россия искренне хочет не допустить негативного развития событий в отношениях с НАТО - в частности, по сценариям, которые рисуют некоторые стратеги альянса. При этом Москва будет расценивать как пересечение "красной линии" дальнейшее продвижение НАТО к границам России, отметил министр.