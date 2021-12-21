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21.12.2021 17:17
Рубрика: Власть

Лавров: РФ готова обсуждать озабоченности США

Текст: Диана Ковалева

Москва готова на переговорах по гарантиям безопасности обсуждать встречные озабоченности США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Однако, по его словам, российская сторона пока их не получала.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Лавров отметил настрой США строить диалог с Россией

"Что касается вопроса, готовы ли мы обсуждать озабоченности Вашингтона, мы все готовы обсуждать, но пока мы такие озабоченности не получили", - сказал министр на пресс-конференции.

По его словам, главное сейчас начать переговоры в практическом плане. Касаемо отношений Россия - НАТО и диалога с США, министр отметил, что, по мнению Москвы, эти вопросы на определенном этапе необходимо рассматривать в рамках ОБСЕ.

"Прежде всего, исходя из того, что именно там все страны Евроатлантики на высшем уровне подписались под принципом равной и неделимой безопасности, в соответствии с которым никто из них, никто из нас - членов ОБСЕ - обязался не укреплять свою безопасность за счет ущемления безопасности других. Так что понимание по форматам есть, есть понимание и по тем ведомствам, которые будут представлены в соответствующих переговорах", - заявил Лавров.

Он также подчеркнул, что Россия искренне хочет не допустить негативного развития событий в отношениях с НАТО - в частности, по сценариям, которые рисуют некоторые стратеги альянса. При этом Москва будет расценивать как пересечение "красной линии" дальнейшее продвижение НАТО к границам России, отметил министр.

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