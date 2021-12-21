Лавров: США проявили готовность начать диалог с РФ по гарантиям безопасности

Вашингтон проявил готовность начать диалог с РФ по гарантиям безопасности. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая по итогам переговоров с главой МИД Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович.

"Имея в виду готовность США начинать диалог по двусторонней линии и по вопросам отношения России и НАТО", - прокомментировал Лавров разговор помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана с помощником президента РФ Юрием Ушаковым​​​.

Он также отметил, что разговор Салливана и Ушакова является ответом на предложение российской стороны, но ответом, касающимся его организационной части.

Напомним, ранее в понедельник Ушаков по телефону обсудил с Салливаном предложения России по гарантиям безопасности. Один из пунктов предполагает, в частности, получение от НАТО гарантий нерасширения на территорию Украины.