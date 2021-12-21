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21.12.2021 12:43
Рубрика: Общество

Мантуров: Производство вакцин от коронавируса в РФ превысило потребности

Текст: Анастасия Селиванова
В России в этому году было произведено более 300 миллионов комплектов полных доз вакцин от новой коронавирусной инфекции, что с большим запасов закрывает потребности населения в вакцинации. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на правительственном часе в Госдуме.

На данный момент в России зарегистрированы несколько вакцин от коронавируса - "Спутник V", "Спутник Лайт", "Спутник М" (разработчик - Центр им. Гамалеи) "ЭпиВакКорона", "ЭпиВакКорона-Н" (разработчик - НИЦ "Вектор" Роспотребнадзора) и "Ковивак" (от ФНЦ им. Чумакова). В разработке находятся еще две вакцины, одна из которых китайского производства.

Фото: Александр Демьянчук/ ТАСС
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За период массовой вакцинации от коронавируса в России уровень коллективного иммунитета вырос до 58%, всего использовано около 70 миллионов доз. Среди населения старшего возраста, которое входит в группу риска по заболеваемости и осложнениям от коронавируса, доля привитых составляет 62%.

Общество Здоровье Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Минпромторг Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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