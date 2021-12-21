Масштабная программа ускоренной газификации России - социальный запрос

Государственная Дума 1 июня приняла изменения в Закон "О газоснабжении в Российской Федерации". В соответствии с поправками, которые по поручению президента подготовили парламентарии, газ до границ участков домовладений в населенных пунктах, где уже проложены газораспределительные сети, будут подводить без привлечения средств граждан.

Сергей Густов: Подписаны программы с 68 субъектами РФ - в них определены объекты, которые должны быть построены к концу 2025 года. Фото: Из личного архива

О том, как работает новая модель газификации, рассказал Сергей Густов - генеральный директор Группы "Газпром межрегионгаз", дочерняя компания которой ООО "Газпром газификация" назначена Единым оператором газификации в России.

Сергей Вадимович, если говорить о нашем внутреннем рынке природного газа, то одной из тем года здесь стала догазификация. В чем ее суть?

Сергей Густов: Для россиян догазификация - понятие абсолютно новое. Оно было введено после обращения президента Владимира Владимировича Путина к Федеральному Собранию в апреле 2021 года и закреплено в новом законе о газоснабжении в РФ 1 июня 2021 года.

Концептуально догазификация - часть масштабной программы социальной и ускоренной газификации России, которая будет проводиться по новой модели в несколько этапов и должна завершиться в 2030 году 100-процентной технически возможной сетевой газификацией страны.

У догазификации, суть которой в подключении участков к уже проложенным в населенном пункте газопроводам без средств заявителей до конца 2022 года, есть ряд критериев и требований. Они подробно определены в новых правилах подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, вступивших в силу 18 октября 2021 года.

ВАЖНО

Если газопровод проходит по границе земельного участка или уже заведен на участок, то срок подключения газа не превысит 30 дней. Если требуется строительство газопровода протяженностью до 30 метров, то на подключение уйдет до 100 дней. 135 дней - для газопровода от 30 до 200 метров, 200 дней - газопровод протяженностью от 200 до 500 метров.

При этом, подчеркну, социальный характер догазификации проявляется не только в бесплатном для населения подведении трубы к участку. Это и возможность сократить сроки выполнения работ по заявке на технологическое присоединение домовладения, оптимизировать пути подачи документов на догазификацию, получить комплексную услугу у газоснабжающих организаций. А также еще и снизить затраты на подключение внутри участка за счет субсидий, которые федеральные и региональные власти выделяют разным категориям граждан.

ВАЖНО

Максимально упрощен "пользовательский путь". Сейчас подать заявку на подключение к газу можно не только в офисах газораспределительных организаций и МФЦ, но и удаленно - на сайте Единого оператора газификации и портале госуслуг. К слову, Группа "Газпром межрегионгаз" стала первой компанией, которая реализовала доступ к своим сервисам на Едином портале государственных услуг. В декабре начал работу кол-центр Единого оператора газификации - единый федеральный номер 8-800-101-00-04, обеспечивающий консультационное обслуживание заявителей по вопросам догазификации.

Уже собрано около полумиллиона заявок на догазификацию от жителей России. Из них более 30% уже переведены в действующие договоры и по ним ведется работа. Главное, что мы сейчас видим, - это востребованность догазификации.

То есть основной объем работ запланирован не на 2021, а на 2022 год?

Сергей Густов: Основной объем подключений прогнозируем на весну-лето 2022 года, когда людям будет более удобно и комфортно. Ведь для технологического подключения нужно, чтобы заявители были готовы принять газ.

А с нашей стороны есть все для выполнения поставленной задачи: разработан план необходимых мероприятий, создан алгоритм работ с коллегами, подписаны планы-графики на 2021 и 2022 годы с администрациями субъектов, где работает Единый оператор газификации, определены источники финансирования программ.

Сергей Вадимович, вы уже сказали, что догазификация хороша не только тем, что трубу до участка проводят бесплатно. Но немаловажно и то, что регионы помогут своим жителям.

Сергей Густов: Конечно, здесь важна не только работа оператора газификации как координирующего, финансирующего и исполняющего звена, но и вовлеченность региональных администраций. И многие субъекты активно участвуют в этом процессе: расширяют список категорий граждан, которые могут получить субсидии, увеличивают суммы выплат, упрощают процесс оформления необходимых документов.

Давайте уточним: ведь и до поручения президента возводились новые сети, к которым подключались жители ранее не газифицированных населенных пунктов. В чем сейчас разница "новой модели" газификации?

Сергей Густов: Как и раньше, мы реализуем программы развития газоснабжения и газификации регионов ПАО "Газпром". Подписаны программы с 68 субъектами - в них определены объекты, которые должны быть построены к концу 2025 года. Это газопроводы-отводы, газораспределительные станции (ГРС) и межпоселковые газопроводы. Соответственно со стороны "Газпрома" было выделено финансирование в размере более 526 млрд рублей на строительство этой части системы газоснабжения.

Но в 2021 году с введением института Единого оператора газификации к новым объектам добавилось еще и строительство внутрипоселковых газопроводов. С 1 января 2022 года "Газпром газификация" полностью берет на себя эти функции. А "Газпром" выделяет еще 259 млрд рублей на финансирование внутрипоселковых газопроводов и газопроводов "последней мили". На настоящий момент с регионами уже подготовлены и находятся на подписании планы-графики синхронизации работ на 2022 год.

Регионы уже не тратят средства на строительство внутрипоселковых газопроводов, а значит, у них высвобождаются средства на субсидии, компенсации, льготы.

Программа ускоренной газификации, которая будет проводиться в несколько этапов, должна завершиться в 2030 году 100-процентной технически возможной сетевой газификацией страны

ВАЖНО

На 2021-2025 годы программы развития газоснабжения и газификации подписаны с 68 субъектами РФ и считаются самыми масштабными за всю историю подобных пятилеток. Объемы строительства увеличиваются в 2,5 раза по сравнению с прошлой пятилеткой. 3,6 тыс. населенных пунктов получат возможность подключиться к газу.

Плановая газификация субъектов РФ рассчитывается пятилетками, но очевидно, что вы подводите и промежуточные итоги по каждому году. Как вы оцениваете реализацию программы развития газоснабжения и газификации российских регионов ПАО "Газпром" в 2021 году?

Сергей Густов: Мы взяли хороший темп. Официальные итоги года будут немного позже, но, скорее всего, компания перевыполнит заявленные изначально планы на несколько процентных пунктов. В 2021 году мы закончим строительство порядка 2,7 тысячи километров межпоселковых газопроводов. Доступ к газу получат потребители в 342 населенных пунктах страны.

Как плановая газификация и догазицификация будут соотноситься друг с другом?

Сергей Густов: Для того чтобы программы плановой газификации и догазификации были максимально эффективными, мы подписываем с региональными властями планы-графики синхронизации программ, учитывая актуальные задачи и потребности, которые могут появиться в субъектах.

Сейчас, чтобы синхронизировать работу по ускоренным подключениям, созданы региональные штабы и федеральный штаб по газификации. Это позволяет оперативно отслеживать ситуацию на огромной территории нашей страны и принимать необходимые решения как на федеральном уровне, так и на уровне местных администраций.

За итоговую координацию работ газораспределительных организаций отвечает Единый оператор газификации ООО "Газпром газификация", также в нескольких субъектах РФ назначены региональные операторы газификации. Благодаря такой структуре программы газификации и догазификации логично дополняют друг друга.

Еще одно важное нововведение этого года - изменение статуса топливно-энергетических балансов (ТЭБ). Они учитывают, сколько в регионе потребителей той или иной категории и как распределены между ними ресурсы.

Планирование позволяет прогнозировать спрос на газ и другие энергоносители, определять параметры газификации и, собственно, синхронизировать планы по развитию газоснабжающей системы.

Если раньше ТЭБы были скорее статистическими документами, сейчас на их базе разрабатываются программы газификации субъектов. ТЭБами занимаются региональные власти при участии отраслевых ведомств.

Газификации сегодня отводится самое пристальное внимание. Как это сказывается на вашей работе?

Сергей Густов: Сугубо позитивно. Еще раз подчеркну: задача масштабная, для эффективной реализации которой должны синхронно работать десятки ведомств, регуляторов и бизнес-структур. Понимание ответственности способствует диалогу. Ускорение программ газификации - реакция на важный для тысяч людей социальный запрос. Это актуальная для огромного числа россиян тема.

К слову о социальном запросе. Наверняка вы изучаете общественное мнение, следите за новостями в контексте развития систем газоснабжения. Как россияне оценивают и реагируют на новую модель газификации?

Сергей Густов: Для нас крайне важно получать обратную связь абонентов. Она помогает оперативно улучшать сервис, весьма наглядно показывает зоны нашего роста. Мы используем большое количество инструментов. Например, функционируют "горячие линии" газораспределительных организаций (ГРО), работает онлайн-приемная, чат-боты консультируют граждан по общим вопросам, на портале Единого оператора газификации (ЕОГ) можно задать вопрос и получить ответы. Организован кол-центр Единого оператора газификации по единому федеральному номеру 8-800-101-00-04, обеспечивающий консультационное обслуживание заявителей по вопросам догазификации.

Мы поддерживаем практику "прямых линий" губернаторов с жителями регионов. Выстраиваем диалог с медиа. В ноябре открыли "Школу газового журналиста" вместе с Интерфаксом. В общем, развиваем информационные каналы, чтобы у всех был комфортный и удобный доступ к актуальной информации.

В отдельную категорию я бы выделил людей, у которых пока еще много вопросов: программа догазификации развивается быстро, поэтому не все еще разобрались в ее алгоритмах. И с ними мы отрабатываем обратную связь в первую очередь.

Какие еще вопросы требуют оперативного решения для достижения максимальной технически возможной газификации России в 2030 году?

Сергей Густов: Сохраняется ряд нормативно-правовых вопросов, которые требуют дополнительного внимания. Это регулирование охранных зон, контроль и сертификация организаций, ответственных за технологическое обслуживание бытового газового оборудования в домах, бесхозные сети и подключения к сетям основного абонента - по этим направлениям ведется работа рядом ведомств.

Параллельно с совершенствованием текущего законодательства мы строим сети и подключаем домовладения людей к газу. И сейчас мы выходим на темпы, поддерживая которые реально выполнить задачу по полной технически возможной сетевой газификации страны к 2030 году.