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21.12.2021 18:05
Рубрика: Общество

Минпросвещения разрабатывает дорожную карту по изучению русского языка в Сирии

Текст: Елена Новоселова
В университете Дамаска при поддержке Минпросвещения России открылся международный форум "Продвижение изучения русского языка в образовательных организациях Сирийской Арабской Республики (САР)".
Фото: LOUAI BESHARA / AFP Фото: LOUAI BESHARA / AFP
Фото: LOUAI BESHARA / AFP
В Иваново приехали учиться сироты из Сирии

"На основе анализа ситуации в стране министерством будут выработаны предложения по совершенствованию преподавания русского языка в системе общего образования Сирийской Арабской Республики и сформирована концепция национально ориентированного учебно-методического комплекса для преподавания русского языка как иностранного", - сообщил директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения России Сергей Шатунов на пленарном заседании форума.

Россия много делает для продвижения русского языка в мире. Если говорить о Сирии, то победителей олимпиад и конкурсов по русскому языку постоянно принимает Международный детский центр "Артек", где они совершенствуют свой русский.

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Летом 2020 года 17 сирийских школьников - победителей и призёров Международного конкурса юных чтецов "Живая классика" и конкурса "Читаем А.С. Пушкина" прошли обучение в "Артеке". Кроме того, сейчас в "Артеке" учатся 20 победителей олимпиады по русского языку. И Международный центр образования "Интердом" имени Е.Д. Стасовой в городе Иваново принял на трехмесячное обучение 14 сирийских детей. Для них организована насыщенная образовательная и культурная программа, в ходе которой открывается возможность практиковать русский язык, найти друзей и познакомиться с культурой и историей России.

Справка

Международный форум "Продвижение изучения русского языка в образовательных организациях Сирийской Арабской Республики (САР)" организован Московским педагогическим государственным университетом при поддержке Союза за содействие сохранения традиционных духовных ценностей "Христианский мир".

Пушкинский конкурс Общество Образование Правительство Минпросвещения

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