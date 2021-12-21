Минпросвещения разрабатывает дорожную карту по изучению русского языка в Сирии

В университете Дамаска при поддержке Минпросвещения России открылся международный форум "Продвижение изучения русского языка в образовательных организациях Сирийской Арабской Республики (САР)".

"На основе анализа ситуации в стране министерством будут выработаны предложения по совершенствованию преподавания русского языка в системе общего образования Сирийской Арабской Республики и сформирована концепция национально ориентированного учебно-методического комплекса для преподавания русского языка как иностранного", - сообщил директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения России Сергей Шатунов на пленарном заседании форума.

Россия много делает для продвижения русского языка в мире. Если говорить о Сирии, то победителей олимпиад и конкурсов по русскому языку постоянно принимает Международный детский центр "Артек", где они совершенствуют свой русский.

Летом 2020 года 17 сирийских школьников - победителей и призёров Международного конкурса юных чтецов "Живая классика" и конкурса "Читаем А.С. Пушкина" прошли обучение в "Артеке". Кроме того, сейчас в "Артеке" учатся 20 победителей олимпиады по русского языку. И Международный центр образования "Интердом" имени Е.Д. Стасовой в городе Иваново принял на трехмесячное обучение 14 сирийских детей. Для них организована насыщенная образовательная и культурная программа, в ходе которой открывается возможность практиковать русский язык, найти друзей и познакомиться с культурой и историей России.

Справка

Международный форум "Продвижение изучения русского языка в образовательных организациях Сирийской Арабской Республики (САР)" организован Московским педагогическим государственным университетом при поддержке Союза за содействие сохранения традиционных духовных ценностей "Христианский мир".