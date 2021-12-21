Минздрав Беларуси разрешил вакцинацию детей против COVID-19

На фоне определенного спада заболеваемости коронавирусной инфекцией, о котором информирует руководство здравоохранения Беларуси, министерство разрешило вакцинацию детей против COVID-19 в возрасте 12-17 лет. Для этого родителям или законным представителям необходимо подписать информированное согласие на вакцинацию, информирует БЕЛТА.

Правда, вакцинацию можно будет пройти не ранее шести месяцев после перенесенного ребенком заболевания COVID-19 в соответствии с инструкцией по медицинскому применению иммунобиологического лекарственного средства, общей характеристикой лекарственного препарата и отсутствием противопоказаний к вакцинации у детей.

Прививочная кампания детского населения начнется 27 декабря, уточняет агентство, ссылаясь на данные здравоохранения страны. Кстати, по тем же данным, опубликованным накануне, в республике за минувшие сутки было зафиксировано 843 новых случая заболевания COVID-19. А всего с начала пандемии в Беларуси выявлено 685 462 случая заражения коронавирусом. Скончались с начала пандемии 5 399 человек.