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Рубрика: Общество

Мишустин: Кабмин выделит 90 млн рублей на исследования штаммов COVID-19

Текст: Галина Мисливская
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Правительство направит порядка 90 миллионов рублей на генетические исследования циркулирующих сейчас в России штаммов коронавируса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением инфекции.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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"Мы видим, что происходит в других государствах. В некоторых число заболевших с новой мутацией вируса растет особенно быстро. Нам надо быть готовыми к любому сценарию, учитывать опыт других стран", - сказал он.

В этих условиях необходимо продолжить изучение циркулирующих штаммов, считают в кабмине. "На проведение их генетического анализа правительство выделит нашим эпидемиологам дополнительно около 90 миллионов рублей", - сообщил Мишустин. "Своевременные исследования важны для предупреждения распространения инфекции, а также оценки эффективности существующих ПЦР-систем, при создании вакцин", - пояснил он.

Общество Здоровье Власть Работа власти Госуправление Правительство Председатель Правительства Пандемия коронавируса COVID-19

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