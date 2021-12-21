Мишустин: Кабмин выделит 90 млн рублей на исследования штаммов COVID-19

Правительство направит порядка 90 миллионов рублей на генетические исследования циркулирующих сейчас в России штаммов коронавируса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением инфекции.

"Мы видим, что происходит в других государствах. В некоторых число заболевших с новой мутацией вируса растет особенно быстро. Нам надо быть готовыми к любому сценарию, учитывать опыт других стран", - сказал он.

В этих условиях необходимо продолжить изучение циркулирующих штаммов, считают в кабмине. "На проведение их генетического анализа правительство выделит нашим эпидемиологам дополнительно около 90 миллионов рублей", - сообщил Мишустин. "Своевременные исследования важны для предупреждения распространения инфекции, а также оценки эффективности существующих ПЦР-систем, при создании вакцин", - пояснил он.