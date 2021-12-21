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21.12.2021 03:40
Рубрика: Власть

Мишустин: В 2022 году существенно расширится функционал портала "Госуслуги"

Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 289(8640)
Возможности Единого портала государственных и муниципальных услуг будут расширены со следующего года. Премьер-министр Михаил Мишустин постановил включить в него еще более 100 региональных сервисов для граждан и бизнеса.
Михаил Мишустин считает, что сервисы на госуслугах станут более удобными. Фото: РИА Новости Михаил Мишустин считает, что сервисы на госуслугах станут более удобными. Фото: РИА Новости
Михаил Мишустин считает, что сервисы на госуслугах станут более удобными. Фото: РИА Новости

До сих пор эти услуги можно было получить только на онлайн-площадках самих субъектов Федерации и сайтах профильных ведомств, а какие-то вообще не предоставляли в электронной форме. Речь идет, например, о предоставлении некоторых пособий на детей, о проведении техосмотра автомобилей, приеме налоговых деклараций, предоставлении выписки из государственного лесного реестра. На Госуслугах можно будет и регистрировать права на недвижимость. "Это удобно. Тем, кто купил дачу или участок, не нужно будет лишний раз отпрашиваться на работе, чтобы поехать в другой иногда город", - подчеркнул глава правительства вчера на совещании со своими заместителями.

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
Мишустин постановил автоматически продлевать разрешительные документы

Регионы смогут разместить на едином портале дополнительные услуги. Например, по аттестации школьных учителей, оформлению заявок на социальное обслуживание, предоставлению бесплатного жилья. Изменения, которые проводит правительство в этой сфере, направлены, по словам премьера, на формирование простой и удобной цифровой среды - чтобы люди могли оформить почти все значимые услуги в электронном формате. "Это одна из задач, которые нужно решить для достижения национальных целей развития, установленных президентом. Жителям различных регионов нашей страны больше не нужно будет тратить время и силы на хождения по инстанциям", - сказал Мишустин.

Вчера глава кабинета министров также немного упростил жизнь для бизнеса, работающего в сферах медицины, фармацевтики, образования, транспорта, экологии и строительства. Их истекающие в следующем году лицензии и разрешения будут продлены автоматически. Это более 10 тысяч документов. Органам власти дано право при необходимости использовать дистанционные средства контроля при получении, переоформлении или продлении разрешений.

Совместно с регионами правительство продолжает активно работать над совершенствованием дорожной сети страны. За счет опережающего финансирования за этот год получилось раньше плана отремонтировать 2200 километров дорог, досрочно завершить работы по 400 объектам, сообщил на совещании вице-премьер Марат Хуснуллин. На эти цели было дополнительно направлено 166 миллиардов рублей из средств будущих лет. По словам зампреда правительства, теперь стоит задача до конца 2023 года обеспечить достижение всех показателей национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Такое опережающее развитие дорожной сети оправдано по нескольким причинам. Во-первых, граждане быстрее получают хорошие дороги, что непосредственно влияет на качество жизни и на развитие экономики регионов. Во-вторых, достигнуты хорошие показатели по снижению показателей смертности на дорогах. "У нас количество смертей снизилось на 9 процентов", - сообщил Хуснуллин. Наконец, таким образом уменьшается влияние инфляции. "Чем быстрее мы строим, тем дешевле это для бюджета", - заявил вице-премьер.

Регионы смогут разместить на едином портале дополнительные услуги. Например, по аттестации школьных учителей, оформлению заявок на социальное обслуживание, предоставлению бесплатного жилья

В течение следующих двух лет правительство дополнительно направит 84 регионам 100 миллиардов рублей на развитие автодорожной сети, сообщил Мишустин. "Будут приведены в нормативное состояние около трех тысяч километров автомобильных дорог, а также реализованы два десятка значимых для регионов проектов дорожной инфраструктуры", - заявил он об ожидаемых результатах.

Качественные дороги, по словам главы кабмина, нужны, чтобы вовремя приезжала "скорая", чтобы школьные автобусы могли безопасно довозить учеников до занятий, а компании - быстро доставлять товары между регионами.

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