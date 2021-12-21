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21.12.2021 17:46
Рубрика: Власть

Мишустин: Врачи вовремя получат все выплаты за работу с ковидом

Текст: Галина Мисливская
Правительство направило свыше 50 миллиардов рублей в регионы, чтобы медики получили все причитающиеся им выплаты за лечение больных с коронавирусом. Об этом сообщил глава кабмина Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением инфекции.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

"Сегодня около 300 тысяч медицинских работников помогают заболевшим ковидом. Мы и дальше будем оказывать поддержку персоналу, который работает с пациентами, заразившимися коронавирусом, в том числе предоставляя специальные социальные выплаты", - отметил премьер.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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"Чтобы медработники вовремя получили положенные им средства за ноябрь, декабрь и январь, Правительство направило свыше 50 млрд рублей", - сообщил он.

Он пояснил, что "это без учета инициированной президентом удвоенной выплаты за работу в январские праздники для медицинских и социальных работников, которые трудятся в стационарных учреждениях социального обслуживания".

"Финансирование мы также предоставим", - пообещал председатель правительства и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой "оценить объем необходимых ассигнований на эти цели, чтобы обеспечить двойные выплаты".

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