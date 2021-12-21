Мурашко перечислил типичные симптомы "омикрона"

Першение в горле, повышение температуры тела и признаки интоксикации - типичные симптомы заражения "омикроном", рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

По его словам, российские клиницисты побывали в ЮАР и на месте изучили течение болезни. "Мы видим, что в клинической картине "омикрона" доминируют такие симптомы как першение в горле, субфебрильная лихорадка и общие симптомы интоксикации подчас очень сходные с течением гриппа", - сообщил министр.

"Число случаев с клиникой пневмонии, ОРДС (острого респираторного дистресс-синдрома - прим. "РГ") не превышают тех показателей, которые имеются при штамме "дельта", - добавил он.