Мурашко: Полностью привиты от коронавируса более 70 млн россиян

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса рассказал о ходе вакцинации в России.

"На сегодняшний день провакцинировано первым компонентом почти 76 млн граждан, из них полностью прошли вакцинацию более 70 млн человек", - сказал он.

Активно идет вакцинация россиян в возрасте от 60 лет, "но не во всех субъектах одинаково", доложил глава Минздрава. "Хотел бы для наших граждан подчеркнуть, что вакцинация в этот период является архиважной, тем более что социальная активность перед новогодними праздниками возрастает", - добавил он.